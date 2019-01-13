寒冬送暖 龜山警溫暖你我的心

2019年01月13日 14:56 中時 甘嘉雯

桃園市愛心婦女同心會13日到龜山區陸光社區舉辦「2019年政令宣導暨寒冬送暖愛心活動」。（甘嘉雯翻攝）

農曆新年將至，為讓獨居老人歡喜迎新，溫馨過年，桃園市愛心婦女同心會13日10時許在龜山區陸光社區舉辦「2019年政令宣導暨寒冬送暖愛心活動」，發放30位獨居長者年節禮品（白米1包、電暖爐1台）龜山分局除共同參與關懷慰問外，也利用此次活動機會對參與的會員與獨居長者進行交通安全宣導、犯罪預防暨反詐騙宣導，以提高獨居老人警覺性，降低被害發生。

員警關懷慰問方式，拉近與長者距離，透過噓寒問暖的溫馨陪伴，溫暖其孤單寂寞的心靈，讓獨居長者備感溫馨、重展笑顏。警方提醒，年關將屆，民眾如果提領大筆現金，可以撥打110申請護鈔，舉家外出巡護家園，可以向各地警察機關申請。

愛心同心會理事長林櫻妹表示會員是龜山區陸光、千禧、明駝、貿商等國宅的婆婆媽媽所以組成，會員約有400人，互相幫助照顧，集合眾人力量，社會資源方式，來照顧家境不好、獨居的老人月30戶，讓他們享受到大家的關心可以安度春節。

龜山分局提醒與會婆婆媽媽們行走道路要遵守交通標誌及號誌，深夜行走穿著淺色衣服、手拿手電筒或發光手環等物品，讓駕駛人可以注意到，降以低交通事故的發生，春節期間虎頭山公園、明倫三聖宮、壽山巖觀音寺等春節必到祈福地點均有派員交通管制，國道周邊疏運措施等等，請大家告訴大家或上「龜山讚警臉書」查詢。

龜山分局偵查隊表示，獨居老人因缺乏社會支持網絡，長年獨守家中，比一般民眾更容易卸下心防，容易成為詐騙集團眼中待宰肥羊，為了提升獨居長者防詐意識，防止上當受騙，現場參與民眾說明最新詐騙手法，宣導防範詐騙之道，提升防詐觀念。

警方提醒，年關將屆，民眾如果提領大筆現金，可以撥打110申請護鈔，員警也加強金融單位的巡簽，防止歹徒覬覦。

(中時 )