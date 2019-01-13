組「賣蔬菜」防線救全黨？網曝3人合作方向

2019年01月13日 14:46 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

行政院長賴清德11日率內閣總辭，蔡英文總統隨後宣布新任閣揆為蘇貞昌，而在高雄選戰中失利的前民進黨立委陳其邁將擔任行政院副院長。對此，有網友就認為，「邁、蘇、蔡」新內閣是否意味著，蔡英文總統為救選情而做出的最後佈局？其他網友則認為，如果「再做不好」那就再次證明，民進黨真的沒人材了，「給民進黨執政，台灣完全沒希望」，「輸內閣可以走了，這組合真的對蔡做完兩年沒幫助啊」。

網友fantasy14在批踢踢發文表示，副行政院長陳其「邁」，行政院長 「蘇」貞昌，總統「蔡」英文，這個組合該網友認為這組合不錯其邁實現選前選高雄市長的政見，工業4.0、人工智慧、智慧城市、智慧農業。蘇貞昌帶領行政團隊衝衝衝，強大執行力，蔡英文做好國防外交「聯美抗中」跟美國搞好關好。

但原PO認為，前提是小英管好國防外交就好，國內的行政政策給蘇貞昌陳其邁，全權負責，這或許是「民進黨最後的補考機會」。該網友強調，如果「再做不好」那就再次證明，民進黨真的沒人材了，「給民進黨執政，台灣完全沒希望」。

其他網友則認為，「輸內閣可以走了，這組合真的對蔡做完兩年沒幫助啊」、「比德蔡花好多了」、「明明就是蘇邁蔡」、「賣蔬菜，聽起來好像還不錯」、「現在大家看的是他們要教訓侯友宜韓國瑜」。

(中時電子報)