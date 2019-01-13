竹南好山好水 助學生尋找自我

2019年01月13日 15:11 中時 何冠嫻

全國大專院校學生藉遇見未來生涯探索工作坊，找尋未來方向。（何冠嫻翻攝）

學生們交出手機，以增進與人之間的互動，相互交流學習。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣竹南鎮的崎頂新樂園擁有絕美自然景觀，逢甲大學公共事務與社會創新研究所、B型企業王道中心今年特地到此舉辦「遇見未來」生涯探索工作坊，藉苗栗的好山好水，帶領全國各大專院校的大三、大四學生，遠離都市的喧囂，沉澱自我做創意思考，遇見人生未來。

「遇見未來」工作坊針對大三、大四學生，規畫為期3天的一系列設計思考的探索及體驗課程，帶領學生回顧過去的生命、對話現在的自我、想像未來的自己，如實的將過去的自我揭露，與自己深層對話，進而連結未來。

校方表示，今年第3屆辦理，首度跨出台中並邀請全台北中南部的大專院校學生，激盪想法找尋自我。校方說明，經學生場地勘查，發現竹南鎮的崎頂新樂園山明水秀，一下就愛上苗栗純樸的自然風光與熱情的人文風情。

逢甲大學公共事務與社會創新研究所長侯勝宗也指出，經盤點與預測發現10多年後的台灣將面臨少子化、高齡社會、城鄉不均與偏鄉凋零等趨勢，然苗栗正好皆符合以上條件，因此藉苗栗的社會環境，讓學生接觸接近真實的未來台灣社會小縮影，找尋未來方向。

參加活動的逢甲大學資訊系陳鈴雅表示，透過一系列的課程，希望自己在找工作前確立方向並構築初步想法、找回自我，讓未來步入社會時不致茫然無措。

此外，學生們還須「交出手機」，使其在課程中不受干擾，以利自我沉澱，雖剛開始學生們十分驚慌、不習慣，但跟同學交流後更加投入各項活動，並且建立人與人之間的互動與交流，更是激發大家的想像與獨立思考能力。

(中時 )