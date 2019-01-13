業者：陸2030年電動車產銷 將超過1,500萬輛

2019年01月13日 15:36 工商 賴瑩綺

經濟觀察報報導，中國電動汽車百人會理事長陳清泰12日於北京召開的中國電動汽車百人會論壇上表示，隨著中國新能源汽車產業的發展，到2025年電動車的CP值（成本效益比）將超過傳統燃油車，到2030年，中國電動車的產銷量將超過1,500萬輛，不同級別的自動駕駛基本普及，保有量將達到8,000萬輛。

不過陳清泰也表示中國電動車產業面臨嚴峻挑戰。在11日召開的電動車百人會閉門會議中，陳清泰指出，從現在開始到2020年是一個節點，中國汽車電動車產業將面臨補貼政策退坡和外資大局進入的挑戰。「對中國汽車企業來說，這是巨大挑戰。」他建議，中國企業應該以和平的心態對待，一要認認真真做好自己的工作，提高自己的核心競爭力，二要虛心向外資學習。

針對中國電動車2018年的產業發展，中國科學院院士、中國電動汽車百人會執行副理事長歐陽明高在閉門會議上用6句話予以概括：政策逐步完善、新能源汽車及相關領域推廣規模保持良好態勢、企業佈局力度加大、核心技術取得突破、私人消費者對電動汽車的認可度逐漸提升、中國電動汽車發展受到全球關注。

而對2019年新能源汽車的發展態勢，歐陽明高認為會有7個方向的趨勢，包括汽車產業進入平衡發展階段、市場進入真正的優勝劣汰階段、企業發展模式與政策體係都將改變、禁燃漸成趨勢、汽車變革與能源、交通、環保革命的協同進一步增強、物流領域將是交通電動化的新重點、氫能產業前景可期。

同時，歐陽明高還提出了需要引起新能源汽車產業重視的6大問題。一是新能源汽車補貼政策的銜接問題，二是營商環境問題，三是本土整車與零部件行業整體競爭力問題，四是新能源汽車安全問題，五是新能源產業上游資源保障問題，六是商業模式創新問題。

整車廠方面，除了比亞迪、奇瑞等傳統自主品牌，以及大眾、寶馬、日產、豐田等跨國車企品牌，小鵬、蔚來、零跑、天際等新造車企業也作為百人會嘉賓參與了電動汽車百人會閉門會議並發言。

12日的主題大會上，大陸眾多車企高管以普通觀眾身份與會，皆表示主要目的是了解上層政策風向，汲取先進觀念以及與同行交流。作為新能源汽車領域政府主導的最高級別論壇，每年的電動車百人會都會有相關行業主管部門的官員參會並講話，參會企業都希望從中窺得新政風向的端倪，而對於處在十字路口的中國汽車而言，2019年的汽車產業政策被認為將決定行業的走向和速度。

(工商 )