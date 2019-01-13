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蘇貞昌三度電話懇談 鄭麗君留任文化部長
文化部長鄭麗君經慰留決定留任。(圖/中央社)
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2019年01月13日 15:36
工商
崔慈悌
黨政人士表示，原本文化部長鄭麗君堅辭，蘇貞昌表示「勉為接受」，但今天第三度與鄭麗君透過電話懇談，肯定鄭麗君的政務推動，鄭麗君決定留任。
(工商 )
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