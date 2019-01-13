展現對縣區重視！韓國瑜市長辦公室遷往鳳山

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高雄市長韓國瑜上任後，一直沒進駐原本陳菊的市長辦公室，高市新聞局長王淺秋證實，目前規畫將辦公室改至鳳山行政中心後棟2樓，除了展現新氣象、強調對原高縣區的重視之外，市長特別重視的教育局、民政局、觀光局辦公室全在鳳山中心，「就近督導」意味濃厚。

高雄市長辦公室原本在四維行政中心3樓，但韓國瑜去年12月25日上任至今，均在市長室對面的會議室辦公，有傳言說他認為原市長室光線太暗，但王淺秋稍早證實市長另有規畫，要求將主要辦公室設在4公里外、距離市議會較近的鳳山行政中心。

王淺秋表示，鳳山行政中心位於原縣區，韓市長希望搬遷辦公室能展現新氣象，並彰顯對原縣區的重視，而且與他主要政見有關的教育局、觀光局、民政局均在鳳山行政中心，業務督導更方便。

原本鳳山行政中心也設有市長室，位於後棟3樓，一旁就是總統府南部辦公室，南辦是蔡英文總統上任後宣布啟用，展現南北平衡，但啟用至今並無實質辦公用途，韓國瑜認為空間太大，決定讓出來給2樓的海洋局同仁使用，自己則搬到2樓，特別交代隔間不要太大、裝潢簡單就好。

王淺秋說，目前新辦公室還在規畫階段，尚未開始施工，裝潢工程大約半個月，預計過完年市長即可正式進駐辦公。

(中時 )

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