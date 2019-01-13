MLB》大聯盟合約縮水 賽揚投手也感慨

費城人投手艾瑞耶塔。（美聯社資料照）

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中時電子報

大聯盟去年薪資不進反退，老闆們口袋滿滿，花到球員身上的錢卻愈來愈少。除了小聯盟球員苦苦掙扎，哈波(Bryce Harper)、馬恰多(Manny Machado)這樣的頂級大咖也問不到滿意的出價。在小熊隊立下不世之功的投手艾瑞耶塔(Jake Arrieta)感慨很深，他警告年輕球員「當心這就是你們的明日」。

艾瑞耶塔效力小熊5年，繳出過22勝6敗、自責分率1.77的神人數據，還幫球隊奪得相隔百年的世界大賽冠軍。這樣的英雄在31歲成為自由球員時，只獲得費城人一紙3年7500萬美元合約。特別是尋找合約過程所受的冷落讓他倍感屈辱，堂堂賽揚投手居然還拿不到破億合約。

15年來，大聯盟球員分得的收益從48.9%減少到40.1%，儘管聯盟的餅不斷做大，球迷掏錢看球的成本也愈來愈高，最後分到球員碗裡的比例反而愈來愈少。聯盟老闆還聯手國會議員，以「拯救棒球」為名，持續壓低小聯盟球員的報酬，允許球團支付比最低工資更少的薪資。

艾瑞耶塔推文表示：「所有入行不到3年的球員們注意了，再不認清我們的處境，你們就會是下一輪受害者。」話雖如此，要改變現狀是很難的，一般球迷不容易看見小聯盟球員的辛勞，只看到一個個腰纏萬貫的球星，就算球員搞罷工抗議，恐怕還會被嘲笑貪得無饜。

(中時電子報)

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