妙禪秒變賭神？Seafood冬季造型曝光 網驚：潮神

2019年01月13日 15:46 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

佛教如來宗的創辦人妙禪(本名劉錦隆)先前收受信徒勞斯萊斯，一舉一動成為焦點，近日有眼尖網友發現Seafood最新造型，一名女信徒為妙禪披上卡其色長版風衣，乍看之下竟與港星周潤發所飾演的電影《賭神》造型有幾分相似，讓網友驚呼Seafood潮度破表。

臉書粉絲專頁《妙禪師父 佛教如來宗》11日PO出數張《如來正法大圓滿法會》花絮照片，可見妙禪穿著黑色西裝，雙手合十穿梭在大批紫衣信徒之間，近日天氣寒冷，妙禪也不忘雙手戴上黑色手套禦寒，而一名綁著馬尾的女信徒跟在他身後，替妙禪拿著卡其色長版風衣。妙禪冬季搭配，穿起風衣居然撐起氣場來，架式十足讓網友也驚嘆「潮度破表」。

照片被轉載到PTT上，網友驚訝地說「妙禪師父成佛還是成俠？兜幾？」，網友觀察出，妙禪在20度的冬天出門辦法會，看得出來他在造型上下了好大一番功夫，女司儀一路上拿著外套，到達門口才讓妙禪穿上，網友說「天母的最美的風景，莫過於妙禪師父的降臨人世間了」。

其他網友見到妙禪最新造型，也驚呼業力引爆，「好像有點帥」、「seafood穿的好潮啊…要變潮神了嗎」，也有網友酸「想跟師父比帥？別忘了他還有勞斯萊斯」、「那件風衣好幾萬，唉」

(中時電子報)