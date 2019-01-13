台中慈濟醫院藥師與老人家共度藥師節

台中慈濟醫院藥師向仁愛之家住民說明「薑暖活絡精油」成份。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
仁愛之家住民手上塗抺「薑暖活絡精油」，感受暖和與滋潤。（陳淑娥攝）
台中慈濟醫院藥師協助仁愛之家住民動手製作「福慧養生茶包」。（陳淑娥攝）

「藥師節」即將來臨，台中慈濟醫院藥學部同仁13日與仁愛之家住民提前共度，藥師與長輩一起動手製作「福慧養生茶包」與「薑暖活絡精油」，老人家個個展現笑容，期待他們每年都來關懷，也讓藥師在付出中體會更有意義的過節形式。

台中慈濟醫院藥學部去年藉行動劇在仁愛之家推動用藥安全，導正住民用藥觀念，體會到住民的需求，今年再續前緣，50多位藥師今年共同參與「『藥』活『藥』健康」活動共度「藥師節」。

此次「樂齡ＤＩＹ」主題，「福慧養生茶包」與「薑暖活絡精油」都是台中慈濟醫院藥學部自行研發，仁愛之家的長輩在藥師協助下動手製作，訓練眼手協調，成品送給住民使用；80位平均年齡75歲的長輩現場哼唱熟悉的旋律，樂見兒孫般年齡的年輕藥師陪伴身邊，笑容全寫在臉上。

台中慈濟醫院藥師胡仁珍說，雖然台灣到現在還不冷，但老人家血液循環不佳，手腳容易冰冷，「薑暖活絡精油」選用老薑為主要成份，一年四季都可以擦；「福慧養生茶包」加入顧視力、補氣的成份。

胡仁珍用精油幫賴蔡玉雲阿嬤搓手，阿嬤說，很喜歡藥師年年都來關懷院民；台中慈濟醫院藥師蕭仲倫第一次到仁愛之家度過藥師節，她表示，有位阿嬤捉著她的手一直聊天，笑容讓人很感動，感覺來仁愛之家付出很值得。

(中時 )

陳思宇稱募款是為大家有參與感 … 捐發票送錢母 南投紫南宮萬人排…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。