台中慈濟醫院藥師與老人家共度藥師節

2019年01月13日 16:06 中時 陳淑娥

仁愛之家住民手上塗抺「薑暖活絡精油」，感受暖和與滋潤。（陳淑娥攝）

台中慈濟醫院藥師協助仁愛之家住民動手製作「福慧養生茶包」。（陳淑娥攝）

「藥師節」即將來臨，台中慈濟醫院藥學部同仁13日與仁愛之家住民提前共度，藥師與長輩一起動手製作「福慧養生茶包」與「薑暖活絡精油」，老人家個個展現笑容，期待他們每年都來關懷，也讓藥師在付出中體會更有意義的過節形式。

台中慈濟醫院藥學部去年藉行動劇在仁愛之家推動用藥安全，導正住民用藥觀念，體會到住民的需求，今年再續前緣，50多位藥師今年共同參與「『藥』活『藥』健康」活動共度「藥師節」。

此次「樂齡ＤＩＹ」主題，「福慧養生茶包」與「薑暖活絡精油」都是台中慈濟醫院藥學部自行研發，仁愛之家的長輩在藥師協助下動手製作，訓練眼手協調，成品送給住民使用；80位平均年齡75歲的長輩現場哼唱熟悉的旋律，樂見兒孫般年齡的年輕藥師陪伴身邊，笑容全寫在臉上。

台中慈濟醫院藥師胡仁珍說，雖然台灣到現在還不冷，但老人家血液循環不佳，手腳容易冰冷，「薑暖活絡精油」選用老薑為主要成份，一年四季都可以擦；「福慧養生茶包」加入顧視力、補氣的成份。

胡仁珍用精油幫賴蔡玉雲阿嬤搓手，阿嬤說，很喜歡藥師年年都來關懷院民；台中慈濟醫院藥師蕭仲倫第一次到仁愛之家度過藥師節，她表示，有位阿嬤捉著她的手一直聊天，笑容讓人很感動，感覺來仁愛之家付出很值得。

(中時 )