馬英九「八年執政回憶錄」簽書會 坦言寫書為歷史做見證

2019年01月13日 16:30 中時 馮惠宜

許多粉絲帶著書，請前總統馬英九簽名。（馮惠宜攝）

前總統馬英九13日下午到台中中友百貨誠品書局舉辦「八年執政回憶錄」簽書會，首位是來自福建廈門現就讀淡江大學的潘同學。（馮惠宜攝）

前總統馬英九13日下午到台中中友百貨誠品書局舉辦「八年執政回憶錄」簽書會，粉絲擠爆會場，首位粉絲是來自福建廈門就讀淡江大學的潘同學，他推崇他對兩岸政策有許多貢獻，如陸生來台就學、開放三通等；而馬英九則強調，此書是為見證歷史、分享經驗、反省和檢討而誕生。

馬英九一開口就說到和台中的緣份，他說13日是先總統經國先生逝世31周年的日木，自己和經國先生第一次見面是在台中成功嶺，31歲時回到台灣進了總統府擔任經國先的英文秘書，他沒想到後來選上台北市長，還更選上總統，他們的緣份從台中開始，因而一到台中就想到這非常奇妙的緣份。

馬英九說，這本書是他在卸任後考慮執政八年經歷許多大小小的事，不管是開心或不開心，他覺得都必須對歷史做一個見證；第二他覺得八年時間做了很多重大的決定，應該把這個經驗和大家分享；他也坦承推動政務難免會犯錯，不管是大錯小錯，這是一個機會，可以反省和檢討；著書的三個目標見證歷史、分享經驗、反省與檢討。

他也幽默的表示，這本書盡量把沒有涉及國家機密的事情寫出來，因為他被洩密案搞怕了。還說，居然找行政院長來談事情，也算洩密，這個真到了無密不洩的狀況了；他說無論如何希望這本書出來後，讓大家了解到那八年

他做了什麼？不管做得好、做得對、做得錯，都如實的把它揭露出來。

現場也有許多粉絲早早就來排隊等候，首位是來自福建廈門現就讀淡江大學的潘同學，他特別從台北來台中，因為喜歡馬英九，陸續買了10本書，他也稱讚馬英九對兩岸政策有許多貢獻，如陸生來台就學、開放三通等。

(中時 )