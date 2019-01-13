美潛艇指揮官床上大戰10妓女 被開革

美國海軍潛艦布雷默頓號（USS Bremerton）（SSN-698）艦長塞特爾（左）於任務期間嫖妓，去年8月遭到革職。（圖／美國海軍官網）

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中時電子報

已於去年中除役的美國海軍潛艦布雷默頓號（USS Bremerton）（SSN-698）爆發醜聞，去年8月因對其指揮能力失去信心而遭革職的該艦艦長塞特爾（Travis Zettel），如今被踢爆竟是因為在執行任務期間召妓而遭解任。

布雷默頓號（USS Bremerton）（SSN-698）去年3月到訪菲律賓的畫面。

布雷默頓號艦長塞特爾去年8月突遭革職，據美國媒體Kitsap Sun、財經內幕（Business Insider）報導，塞特爾去職，是因為同年3月，他在布雷默頓號抵達菲律賓蘇克比灣進行除役前最後例行訪問期間嫖妓。

據「海軍犯罪調查局」（Naval Criminal Investigative Service, NCIS）的資料顯示，美國防部總督察長接獲一名海軍水兵線報，指稱塞特爾在菲律賓值勤曾告訴他召了10個女孩到飯店一起玩。

當天稍晚，這名水兵就在飯店門口看到塞特爾及10名穿著暴露的女孩一起。另外他也看到另一名水兵與3名當地女性當街拉拉扯扯，還向其他同僚打招呼。

美國海軍犯罪調查局隨後於5月展開調查，而塞特爾也承認了自己的嫖妓行為，去年7月布雷默頓號正式除役，塞特爾艦長職位一個月後遭到解任，爾後他轉任基察普海軍基地的文書工作。另一位遭調查水兵則否認有過嫖妓行為，他最終未受處罰。

塞特爾2016年成為布雷默頓號第15任艦長。

(中時電子報)

文章來源：USS Bremerton sub commander relieved for hiring prostitutes

文章來源：This US Navy sub commander was sacked for allegedly ordering 10 hookers while on deployment

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