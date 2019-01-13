跳愛河促觀光 韓國瑜：若有幫助說不定會跳

高雄市長韓國瑜受訪被媒體問及觀光局長、議員等要跳愛河宣導永浴愛河，是否要跟進？韓說，若跳愛河對高雄觀光有幫助，說不定真的會跳。(劉宥廷攝)

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韓國瑜上午馬不停蹄在高雄大社、阿蓮跑行程，下午則要北上和聘為愛情產業鏈總顧問的瓊瑤見面，百忙中仍親自到李明璇的歸寧宴祝福。(劉宥廷攝)
高雄市長韓國瑜的最美助選人李明璇，回高雄娘家舉辦歸寧午宴，席開百桌場面盛大。(劉宥廷攝)
高雄市長韓國瑜(左一)「韓流」席捲全台，選前以打造「愛情產業鏈」為重要政見，為兌現政見推廣高雄，13日邀請知名作家瓊瑤(左二)擔任總顧問。(王英豪攝)

高雄市長韓國瑜的最美助選人李明璇，回高雄娘家舉辦歸寧午宴，席開百桌場面盛大，韓國瑜也以長輩身份坐主桌；韓受訪被媒體問及觀光局長、議員等要跳愛河宣導永浴愛河，是否要跟進？韓說，若跳愛河對高雄觀光有幫助，說不定真的會跳。

韓國瑜競選期間在台北市信義區酒吧舉辦北漂座談會，引來北漂粉絲瘋狂，座談會的女主持人就是國民黨青年黨代表李明璇，她甜美長相和穩健談吐令網友暴動，甚至被封為最美助選員；而李的父親李玉文是國民黨高雄市黨部副主委，這場歸寧宴賓客破千人。

韓國瑜上午馬不停蹄在高雄大社、阿蓮跑行程，下午則要北上和聘為愛情產業鏈總顧問的瓊瑤見面，百忙中仍親自到李明璇的歸寧宴祝福；人氣超旺的韓國瑜一抵達會場，現場瞬間颳起韓流旋風，賓客拿起手機瘋狂搶拍，並擠破頭上前要合照，幾乎快讓機要、隨扈招架不住。

由於觀光局長潘恒旭出奇招行銷愛情產業鏈，推出1314愛情日邀民眾跳河示愛，議員邱于軒夫婦報名要跳，潘則情義相挺，韓國瑜被問及是否也要跳？韓表示，如果跳愛河對高雄的觀光有幫助的話，說不定他真的會跳。

(中時 )

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