曾參與52次中國抗戰任務 飛虎隊轟炸機成員96歲過世

2019年01月13日 16:33 中時電子報 江飛宇

美國陸軍第14航空軍，第11轟炸中隊的理察．謝爾曼少校(Maj. Richard Sherman)在路易斯安那州門羅的退伍軍人之家養老院中安詳去世，享年96歲。

美國陸軍時報(Army Times)報導，謝爾曼是陸軍第14航空軍的第11轟炸中隊，由著名的陳納德少將(Claire Lee Chennault)所指揮。早在美國對日宣戰之前，陳納德為協助保衛中國，創立了著名美國志願戰鬥隊(American Volunteer Group,AVG)之後，該組織被暱稱為「飛虎隊」(Flying Tiger)。在美國正式對日宣戰後，在中國的美軍都要納入正式編制，也就是第14航空軍，同樣由陳納德指揮，使得第14航空軍經常被視為「第二代飛虎隊」，所以謝爾曼少校也可以稱為飛虎隊成員，隊員也引以為榮。

謝爾曼在二戰時期所操作的B-25轟炸機。(圖/網路)

第14航空軍的規模比AVG來的大，旗下除了戰鬥機以外，還多了轟炸機與運輸機，謝爾曼少校所參與的即是第11轟炸機中隊，該隊操作的軍機是B-25米契爾中型轟炸機，謝爾曼在戰爭期間，參與52次轟炸任務，可謂是戰功赫赫。他的座機曾在1944年2月13遭擊落，所幸被中國軍民拯救回到基地，因傷而獲得紫心勳章。

謝爾曼退役之後，為了紀念戰爭經歷，他成立了門羅市的航空與軍事博物館，主要就是介紹第14航空軍的故事，他也將自己的文物保留在博物館內。

陳納德的外孫女說，目前在世的飛虎志願隊成員僅剩一位。

(中時電子報)