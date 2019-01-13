影》近身球漂亮救回 台灣男雙泰國摘亞軍

2019年01月13日 16:18 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣男雙組合楊博涵/盧敬堯是本周泰國羽球大師賽唯一晉級決賽的選手，面對大會男雙頭號種子、馬來西亞組合吳蔚昇/陳蔚強，出現多次精采好球，可惜對手還是掌握度較高，最終「楊盧配」13：21、17：21敗下陣來、屈居亞軍。

泰國羽球大師賽是世界羽聯BWF超級300系列賽事，楊博涵/盧敬堯一路過關斬將，闖進最後決賽，尋求兩人睽違28個月的冠軍，雖然先讓出首局，第2局又面臨落後，「楊盧配」仍積極尋求逆轉機會，曾靠對手接發球掛網將比數8：8扳平。

不過「楊盧配」沒能延續追平比數的氣勢，又被大馬組合連得4分拉開差距，最終無力回天，不過能以亞軍作做為2019年開季首場賽事成績，相信對兩位選手接下來的比賽更添信心。

這場比賽楊博涵/盧敬堯多數時間打得較悶，不過第2局10：12落後時，楊博涵在對手一記近身球攻擊下，靠著本能舉拍回擊，球落在界內角落，讓吳蔚昇/陳蔚強來不及反應，漂亮拿下他和隊友在第2局的第11分，被BWF官方粉專特地剪輯出來分享，BWF稱讚道：「真是精采的救球！」

稍早的混雙決賽，冠軍也是馬來西亞選手，是來過台灣的陳炳順/吳柳螢，兩人21：16、21：15擊退地主組合德查波（Dechapol Puavaranukroh）/沙西莉（Sapsiree Taerattanachai）。

(中時電子報)