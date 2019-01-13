捐發票送錢母 南投紫南宮萬人排長龍

2019年01月13日 16:24 中時 沈揮勝

魚池鄉公所也在同時間邀請書法家揮毫送春聯，「金豬報喜迎新春」很受鄉親歡迎。（沈揮勝攝）

紫南宮排隊捐發票領錢母的情形。（沈揮勝攝）

紫南宮發放錢母現場。（沈揮勝攝）

魚池鄉長劉啟帆（左前）在「金豬報喜迎新春」活動中，與書法家互動。（沈揮勝攝）

日月潭藝壇宗師劉啟和（中）與20多名書畫家共襄盛舉。（沈揮勝翻攝）

日月潭所在地南投縣魚池鄉「金豬報喜迎新春」春聯大放送活動開幕。（沈揮勝翻攝）

書畫家繪製年畫，細膩、雅致、吸睛。（沈揮勝攝）

知名咖啡農沈艷志（左）的毛筆字蒼勁有力、順暢如行雲流水，非常受歡迎。（沈揮勝攝）

竹山鎮知名土地財神廟紫南宮為迎接豬年，元旦首發「豬來福」錢母，創造7萬人排隊6公里盛況；13日上午第2波發放，改採「您捐發票．豬來福」作公益送錢母方式，也吸引上萬人、募得超過10萬張對獎有效期限內之統一發票，捐給華山基金會等愛心團體。

同樣是迎接豬年，魚池鄉公所也選在13日上午，邀請20名知名書畫家，舉辦「金豬報喜迎新春」春聯大放送活動，並安排6天分上、下午時程，到各聚落活動中心或信仰中心，幫鄉親免費寫春聯、繪年畫。

竹山鎮紫南宮以求發財金聞名，每年依農曆生肖發行的招財錢母炙手可熱，元旦或春節發送錢母時，常見民眾餐風露宿，提早10天、8天排隊，人龍動輒超過10公里。

主委莊秋安不忍見信眾寒冬受凍，今年起限制在發放前1天，始得排隊領號碼牌，另安排捐血、捐10張有效發票之第二及第三管道，以善意作公益方式同樣可獲得錢母。

其中1月及2月捐血日合計安排40天，捐500cc者可獲金色錢母、250cc者可獲銀色錢母；此法成效甚佳，光是12日周末，單日即捐得500多袋。

魚池鄉春聯大放送，鄉長劉啟帆與鄉代會主席梁政裕，邀日月潭藝術界宗師劉啟和、大老黃祥芳及書畫家王清志、盧彥盛、鄭連鈺、沈艷佃、沈艷志、王如昌、陳火能、蕭飛龍、李美珠、黎貴微、邱美惠、謝秋鸞、黃廷鳳、董倫吉、沈玉琴、黃淑玟、黃國裕、曹月英、陳艷虎等20多人現場揮毫。

(中時 )