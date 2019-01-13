年關將至新化左鎮公所送暖助弱勢

2019年01月13日 16:24 中時 劉秀芬

左鎮區公所13日於公所廣場前發放救濟物資及免費名家春聯，一早就有里民自備米袋、農藥袋來領取救濟物資。（劉秀芬攝）

年節將至，13日上午新化區行善團邀請多個公益團體於公所前廣場發放救助物資及紅包，並請美髮師免費義剪；左鎮區公所上午也代發進賢社會福利慈善事業基金會捐贈物資給中低收入戶，讓弱勢民眾能過個好年。

台南市新化區長吳金喜同時亦擔任新化區行善團團長，今年特別邀請省躬社聖化堂佛祖救急基金會參與行善團歲末關懷弱勢活動，獲得新化區接天寺與社團法人中華職訓教育發展協會等響應。

新化區此次發放物品有米、沙拉油、關廟麵、洗髮精、沐浴乳等日常生活用品及善款、禮券共計125份，在低收入戶領取物資的同時，一旁還有愛心不落人後的美髮師幫忙義剪，活動場面溫馨且熱鬧。

此外，各界捐贈新化區低收春節慰問金目前已有康旺基金會、蔡聰男善士、陳炳榮善士、陳煒杰善士及楊景賓善士等善款計29萬元整，將循往例由新化區公所於過年前將善款匯入低收戶帳戶中。

多年來於各鄉鎮持續捐贈物資的進賢社會福利慈善事業基金會，13日亦請左鎮區公所代發白米、沙拉油及毛巾被等物品，來領取物資的里民都很感謝基金會的善行。家住草山里的車姓老伯更是一早就拿著扁擔及米袋來領取物資，就算搭公車回草山後還要扛著好幾公斤重的物資走5公里路才到家也不嫌苦。

左鎮區公所13日也特別邀請蕭基賦、楊金水、胡芝瑩、鄭清和、田淑美、林妙蓉6位書法名家，一連舉辦3場「名家揮毫送春聯」活動，由書法家現場揮毫寫春聯供民眾免費索取，書法家並將「豬」圖像融入春聯，可愛又應景，讓民眾帶回家添喜氣。

(中時 )