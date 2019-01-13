蘇貞昌內閣 完整閣員名單看這裡

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中時電子報

對於教育部長由潘文忠回任，政院表示，由於潘文忠對於教育相當熟悉，與立法院溝通良好，因此請潘文忠回任教育部長。另外，一度傳出要接任教育部長的陳良基，因考量近年來科技部長一年換一個，許多業務銜接產生問題，業界也對此有所反應，在與蘇貞昌商討後，決定留任科技部長。至於促轉會是獨立機關，將另行處理促轉會主委人事。

副院長 陳其邁（新任；前立委）

秘書長 李孟諺（新任；前台南市代理市長）

副秘書長 何佩珊（留任）

發言人 Kolas Yotaka（留任）

外交部長 吳釗燮（留任）

國防部長 嚴德發（留任）

交通部長 林佳龍（新任；前台中市長）

內政部長 徐國勇（留任）

文化部長 鄭麗君（留任）

法務部長 蔡清祥（留任）

衛福部長 陳時中（留任）

科技部長 陳良基（留任）

勞動部長 許銘春（留任）

劉士豪 德國法學博士

教育部長 潘文忠

財政部長 蘇建榮（留任）

經濟部長 沈榮津（留任）

金管會主委 顧立雄（留任）

國發會主委 陳美伶（留任）

政務委員 林萬億、張景森、吳政忠、陳美伶、鄧振中、唐鳳、羅秉成、吳澤成（留任）、龔明鑫（新任；前經濟部次長）

陸委會主委 陳明通（留任）

僑委會主委 吳新興（留任）

退輔會主委 邱國正（留任）

原民會主委 夷將．拔路兒（留任）

客委會主委 李永得（留任）

農委會主委 陳吉仲（新任；前農委會副主委）1966 德州農工大學碩士

陳添壽 海洋大學碩士

海委會主委 待選任

環保署長 張子敬（新任；前環保署副署長）

主計長 朱澤民（留任）

人事長 施能傑（留任）

(中時電子報)

科技部長陳良基留任 教育部長再… 交通部政次 前中市府建設局長黃…

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