2019年01月13日 16:44 中時 吳岳修

紀露霞指著她（右上者）當年在民聲電台與洪德成老師（前排中坐者）及洪一峰（左上者）的合照。（吳岳修攝）

時光留聲機響徹空軍三重一村 寶島歌后紀露霞美聲再現

民國4、50年代紅遍台語歌壇的「寶島歌后」紀露霞，13日下午應新北市文化局邀請，出席在三重空軍一村舉辦的黑膠講唱會，年逾8旬的紀露霞保養得體，絲毫未顯老態，跟歌迷們開心細數當年出道、唱歌與成名的快樂過程，興致一來還接連高歌當年膾炙人口的代表歌曲「望你早歸」、「綠島小夜曲」，讓歌迷們聽得如痴如醉。

新北市三重地區過去是全台影視產業核心，也是黑膠唱片發源地，民國50到70年間，唱片公司及錄音室數量佔全國之冠，九成的黑膠唱片都在三重製作，為了延續三重黑膠唱片文化傳統，新北市立圖書館三重南區分館打造專門收藏黑膠唱片空間，建立書與音樂共存相撫的空間，讓民眾現在也能回味一親黑膠唱片芳澤。

新北市文化局擴大主辦的「黑膠講唱會」，從去年12月起在三重空軍一村四連棟小劇場舉辦，每周邀請老歌星與老藝人主講，暢談從台灣光復以來的國台語音樂興衰起落與變化。

13日邀請了當年台語歌壇與文夏、洪一峰並稱二王一后的「寶島歌后」紀露霞出席，民國25年出生的紀露霞，雖然已是83歲高齡，但保養得體、精神抖擻，講起話來仍是中氣十足，與歌迷細數從她18歲進入民聲電台開唱，在洪德成老師啟發教導下發跡，唱紅了「望你早歸」、「孤戀花」、「綠島小夜曲」等膾炙人口的國台語歌曲，台語天后江蕙更稱紀露霞是她心目中「前無古人後無來者的超級偶像歌后」。

在主持人劉國煒穿插帶動下，紀露霞在輕鬆悠閒的氣氛下與近30位歌迷暢談90分鐘，紀露霞聊到興起時還現場唱起她當第一個廣告歌曲「沙龍巴斯貼布」等歌曲，俏皮有趣的歌詞在紀露霞渾圓悠揚的歌聲哼唱下，讓歌迷們聽的如痴如醉。

(中時 )