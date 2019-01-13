君品酒店換新裝 紅、金雙色慶豬年！

1樓大廳接待處金碧輝煌，垂墜式燈泡搭配紅色燈籠喜氣洋洋。（徐力剛攝）

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金色鳳梨燈飾象徵好運旺旺來。（徐力剛攝）
古典燈飾換上紅色燈泡，迎接新年新氣象。（徐力剛攝）
君品酒店執行長張安平個人收藏「米其林娃娃」（圖左）換上喜氣裝飾物，佐以紅色「發糕」（圖右），為賓客祈求好運到。（徐力剛攝）
酒店大廳擺設黃、紅「舞獅」迎新納福。（徐力剛攝）

每逢年節，傳統華人習俗除舊佈新，迎接新年到來。坐落台北市中心的「君品酒店」也不例外，室內裝潢早在一個月前悄悄換上新裝，大量使用紅、黃雙色妝點，低調氛圍帶有喜氣感。

君品酒店公關分享，依照酒店歷年傳統，每年聖誕節與農曆新年，全館公共空間都會進行年節性妝點，如1樓大廳接待處、5樓宴會會議空間、6樓大廳與雲軒西餐廳、17樓頤宮及翰林軒等，不僅讓飯店換然一新，也希望將好福氣傳遞給住客。

熟知君品的人都知道，酒店由知名設計師陳瑞憲一手打造，以深色系為主視覺色調，融合法國路易十四時期低調奢華風與宋代經典美學，旅人宛如置身歐洲古堡般奢華體驗。有別酒店整體暗色系設計，在聖誕及新年期間，是君品每年最亮的時間，走入1樓接待處，天花板大片垂墜式燈光，搭配紅色「福」字紅燈籠裝飾，兩側樹上更掛有金色鳳梨燈飾，取鳳梨台語「旺來」諧音，充滿濃厚過節氣氛。

挑高大廳氣派宏偉，年節時處處可看見酒店小巧思，歡迎旅客入住，接待櫃檯擺放紅色「發糕」，君品酒店公關提及，每年新年頤宮中餐廳會製作大型「發糕」，取其「發財」好兆頭，放置於館內各大金流場所，常有外籍旅客詢問；大廳旁黃、紅「舞獅」十分吸睛，化身旅客拍照打卡景點；迎接金豬年到來，君品以「生肖」為靈感，找來設計師打造「豬」寶寶裝飾，逗趣又可愛。

(中時 )

金豬年好運到～飯店「開運」造型…

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