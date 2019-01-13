不要成為卡管案翻版！全國校長協會要求恢復17位遴選校長派任

2019年01月13日 17:02 中時 吳敏菁

彰化縣政府去年12月4日召開國中小校長遴選第一階段遴選委員會，當晚公告遴選結果，原訂2月1日走馬上任，但新縣長上任後卻不認帳，教育界嘩然，全國校長協會今天發表聲明，呼籲彰化縣政府不要成為卡管案翻版，指出若作業有疏失，也是責在縣府，強迫校長回任來承擔縣府錯誤，豈是處理之道，要求恢復公告。

彰化縣政府教育處指出，銓敘部公告大選前「人事凍結」，遴選委員會提出按規定競選連任未當選之民選首長自離職日止，不能任用或遷調人員，所以行政有瑕疵，為免後續爭議，才決議各校校長將留任到暑假的時候再辦理遴。

對於縣府人事凍結說法，全國校長協會指出，銓敘部公函已經明示，10日行文教育部和彰化縣說明，校長並未經過銓敘部的銓敘任用的程序，校長應屬於教育人員，並不適用公務人員任用條例的規範。

全國校長協會呼籲，彰化縣政府不要成為卡管案的翻版，提出兩項主張，首先，立即恢復原已公告並獲遴選校長2月1日上任，以維全國中小學校長是「遴選」非「派任」的基本權益，維相關各校校務正常運作。

再者，如須調整校長遴選次數，不論一年一次或兩次，請依程序回到遴選委員會內，更改遴選辦法，並在一定期限前完成公告後再實施，以正法令週延性與合乎公平民主原則。

彰化縣府教育處表示，校長遴選委員會今年1月10日作成決議，去年11月底受理申請有瑕疵，故調整與全國同步於暑假辦理，惟考量此一過渡期，縣府將儘速邀集人事、法制等單位研商，確保校長權益。銓敘部認為中小學校長屬於教育人員，是否適用公務人員任用條例的規範，由教育部本權責認定，且教育部表示會召開會議討論。

(中時 )