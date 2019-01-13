中科赴美招商報佳音！美國自動化設備旗艦公司將進駐二林園區

2019年01月13日 17:04 中時 盧金足

中科管理局長陳銘煌(中)率團拜訪美國包裝設備大廠Signode與SeniorVP

中科管理局長陳銘煌率招商團赴美，傳回好消息！美商ITW(IllinoisToolWorks,Inc.)擬成立子公司進駐二林園區，中科管理局表示，將全力協助入區投資設廠，二林園區廠商中，目前9家屬精密機械產業，計畫投資新台幣600億元，預計未來每年產值將高達新台幣575億元，連美商也看好二林園區投資環境。

中科管理局配合行政院全球招商策略，引進高科技產業廠商，並持續發展智慧機械等高科技產業研發聚落，以及配合科技部以4年（106-109年）10億元打造國際旗艦型的智慧型機器人自造者基地。

此外，將台灣中部精密機械產業轉型成為智慧機械產業重鎮，辦理108年度赴美國招商計畫，於1月7-9日赴拉斯維加斯參觀CES2019(ConsumerElectronicsShow2019美國消費性電子展)。

值得一提的是，1月10-12日拜訪位於美國科技大城Chicago之高科技設備大廠ITW總部及SIG總部，以及位於洛杉磯之設備廠商Label-Aire，以宣傳中科園區投資環境並吸引至中科投資設立。

陳銘煌表示，中科管理局招商團1月10-12日拜訪位於Chicago之高科技設備大廠ITW總部及SIG總部，以及位於洛杉磯之設備廠商Label-Aire。ITW(IllinoisToolWorks,Inc.)成立於1912年為百年企業，總部位於伊利諾伊州格倫維尤，為建築和汽車行業以及塑料、粘合劑和化學品製造組件和設備製造商。為客戶設計和製造緊固件和部件，設備和消耗系統以及各種特殊產品和設備。

該公司通過八個外部可報告部門經營其廣大業務：運輸、工業包裝、電力系統和電子、食品設備、建築產品、聚合物和流體、裝飾表面等。

其中，工業包裝部門包括鋼鐵，塑料和紙製品以及用於捆綁

，運輸和保護運輸中貨物的設備。電力系統和電子部門包括與特種電力轉換，冶金和電子相關的設備和消耗品。

SIG（SignodeIndustrialGroup）為工業包裝的領先製造商，專長為大宗貨物運輸。於全球六大洲擁有88家製造工廠。

另外，位於加州Fullerton之標籤系統製造商Label-Aire，於50多年前推出了革命性的使用標籤系統技術，應用壓敏標籤新方法，獲得專利的「吹氣」標籤系統概念為包裝行業提供了標籤應用的首選貼標設備方法，無需通過標籤系統和貼標設備進行額外的產品處理，為現有和新興市場中壓敏標籤系統和貼標設備之領導商。

陳銘煌強調，二林園區二階環評在107年5月23日獲環評大會審查通過，中科管理局9月17日為12家進駐廠商舉「中科二林園區開發工程與進駐廠商聯合動土典禮」，其中9家屬於精密機械產業，計畫投資新台幣600億元，預計未來每年產值將高達新台幣575億元。

中科表示，展望未來，中科管理局將持續與各投資潛在廠商保持聯繫及提供服務，為引進高科技廠商做最大努力。

(中時 )