手寫春聯年味濃12大師揮毫超搶手

2019吉諸祥墨新春揮毫活動在港藝中心登場，邀請12名書法名家韻墨開春揮毫。（陳淑娥攝）

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曾2次獲邀到央視春晚佈展的大師陳志聲，揮毫寫下絕佳好詞春聯一幅。（陳淑娥攝）
民眾將一幅幅的春聯掛在椅子上晾乾，象徵農曆過年腳步近了。（陳淑娥攝）
港藝中心舉辦新春揮毫贈春聯活動，吸引許多民眾大排長龍。（陳淑娥攝）
港藝中心舉辦新春揮毫贈春聯活動，吸引許多民眾大排長龍。（陳淑娥攝）

每逢過年家家戶戶都會貼春聯祈福，手寫書法春聯更是受到大眾喜愛，12位書法名家13日現身台中清水港區藝術中心齊揮毫，贈送240幅喜氣洋洋的限量春聯，吸引大批民眾爭相索取，現場洋溢著一片濃厚的年味。

2019吉諸祥墨新春揮毫活動，邀請朱幼華、黃永松、黃進傳、蔡永洲、蔡篤釗、劉振興、林春南、陳志聲、吳宏禧、古員齊、洪明正、童振文等12位書法名家韻墨開春揮毫，一早吸引民眾大排長龍索取，號碼牌一下子就發完，錯過的人只能等明年再來。

港藝中心主任溫國宏表示，台灣人年年都要除舊佈新，貼春聯象徵來年更加美好，書寫祈福字語在新舊交接之際迎新納福，成為春節的主要任務，而現場揮毫春聯愈來愈普及，不只文化場所，包括社區、宮廟等地方，讓大眾更能感受到年節腳步近了。

「魚躍鴛永爭報喜，龍騰鵲唱競迎春。」曾2次獲邀到央視春晚佈展的陳志聲表示，自己因常吟詩作對，靈感一來馬上就能揮毫，寫一幅春聯要花5分鐘，這是一種文學藝術的傳承。黃小姐說，每年一定都要來索取陳大師的墨寶，為家帶回一幅好詞歡喜迎新。

台中市文化局指出，每到農曆年前夕，4大文化中心陸續辦理多場次新春揮毫活動，提供書法名家展墨藝，歡迎民眾免費索取限量春聯，更能延續歷史悠久的傳統習俗。

(中時 )

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