中市送暖 盧秀燕等人發放愛心物資籲各界響應

台中市大里福興宮舉辦救濟中低收入戶，市長盧秀燕（左3）與會發放物資，盼拋磚引玉。（陳淑芬攝）

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大里福興宮舉辦救濟中低收入戶活動。（陳淑芬攝）
台中市向上市場攤商組成的向上愛心會舉辦「寒冬送暖活動」。（陳淑芬翻攝）

台中市大里杙福興宮13日舉辦「中低收入戶冬令救濟活動」，市長盧秀燕出席向市民提早拜年，並發放愛心物資及紅包給300名中低收入戶，助弱勢族群過好年。她強調，將持續全力協助中低收入市民，並呼籲各界響應。此外，由向上市場攤商組成的台中市向上愛心會，也舉辦「寒冬送暖活動」，有150多名弱勢受益。

台中市大里區福興宮舉行中低收入戶冬令救濟活動，盧秀燕由民政局長吳世瑋、新聞局長吳皇昇等人陪同參加，現場發放愛心物資與紅包給中低收入戶，盧與福興宮董事長、市議員張滄沂並頒發感謝狀給資助愛心企業。

盧秀燕在活動中強調，台中市府民政局、社會局及各區公所等機關都會持續全力協助中低收入家庭，並呼籲各界響應；市民若遇到生活困難，可向市府反映。

民政局表示，福興宮等愛心單位在歲末寒冬之際發揮愛心、關懷弱勢族群，讓弱勢戶不只暖胃、更加暖心，盼更多資源投入回饋社會，照顧家境困苦的市民。

向上愛心會、市議員江肇國辦公室及公益里里長辦公室也舉辦寒冬送暖活動，針對中、西區區公所社會救助科提報的低收、中低收入戶及關懷邊緣戶等150人，贈與白米及慰問紅包，並邀請專業美髮沙龍現場提供義剪。

向上愛心會理事長詹金池表示，希望透過贈與物資，實質幫助弱勢族群暫度難關，並以義剪為弱勢打造新門面，提供正面力量，開心迎接新年。江肇國則表示，公部門社福資源有限，不少社會底層或急需幫助的社福邊緣戶須仰賴民間社福團體援助，此活動不但協助弱勢族群安心過好年，為社會注入一股暖流。

(中時 )

交通部政次 前中市府建設局長黃…

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