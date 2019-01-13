拋開腥妻向前看？賈乃亮擁「寶貝」公然同框

賈乃亮似乎走出腥妻帶來的傷痛，擁「新歡」同框放閃。(取材自賈乃亮微博、李小璐微博)

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中時電子報

以電影《天浴》成為金馬獎最年輕影后的中國大陸女星李小璐，嫁給男星賈乃亮後育有1女，婚姻看似穩定幸福之際，沒想到女方竟爆出劈腿風波，疑似與饒舌歌手PG One過夜，爆出傳聞後雖夫妻雙方皆發文澄清，然難擋輿論，而疑似綠光罩頂的賈乃亮也長達一年多沒曬跟老婆的同框照，夫妻互動熱度降到冰點，男方日前還被爆帶兩女回家，夫妻倆因此被疑即使沒離婚，也是各玩各的。

原來賈乃亮的「新寶貝」是可愛的小狗。(翻攝自賈乃亮微博)

李小璐爆劈腿風波後，跟老公賈乃亮之間幾乎零互動，婚姻岌岌可危，外界多認為兩人分道揚鑣只是時間問題，而賈乃亮日前被拍到帶兩女回家，雖事後澄清是朋友相聚，但至少已稍微跨出綠帽事件的影響，邁向新生活，昨他更在微博公然貼出與新歡的同框照，公然喊對方「寶貝兒」，兩人相依偎取暖。

賈乃亮疑似走出感情傷痛，漸漸恢復po文頻率，昨更在微博曬出「同框照」，感情疑似找到新寄託？原來是他有了新寵物，帶了隻可愛小狗回家，表示「寶貝兒」剛抱回家在他懷裡顫顫發抖，過了一陣子才熟悉他的味道，賈乃亮忙餵小餅乾安撫，漸漸認了他這個「哥哥」。

他開心表示小狗兒愛跟著他屁股後面，還會不時發出聲音討抱抱，「鑽我懷裡就是撒嬌，關鍵還打呼嚕閉眼就睡，這睡眠質量我服了！」，而他po文的目的，是煩惱命名問題，「醜花兒、Sunny、妹妹、可樂、小碗兒、酸辣粉、韓梅梅都想過了，真不知道起什麼更加適合她」，粉絲看了也笑稱：「亮哥你是起名貴才嗎？」，直讚小狗可愛，能得賈乃亮疼愛，讓人好生羨慕。

(中時電子報)

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