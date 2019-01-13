全球最大天使之翼落腳花蓮徐榛蔚化身幸福大天使

2019年01月13日 17:15 中時 許家寧

天使之翼作者米勒（中）為花蓮完成全球最大的畫作，一起為花蓮震災祈福。（許家寧攝）

台開董事長邱復生（左）與縣長徐榛蔚一起簽署IloveHL，為花蓮加油。（許家寧攝）

花蓮新天堂樂園免費提供民眾與天使之翼合影，傳遞愛的和平力量。（許家寧攝）

全球最大的天使之翼落腳花蓮，美國女藝術家ColetteMiller（科萊特.米勒），2012年在洛杉磯街頭創作「天使之翼」向世界傳遞愛與和平信念，繽紛牆面意外在各地造成轟動，她得知去年0206強震重創花蓮，決定為花蓮完成長達5公尺的赤翅膀畫作，一起為震後重建祈福。

全球最大的「天使之翼」13日在花蓮台創新樂園天堂首度亮相，花蓮縣長徐榛蔚化身「幸福大天使」在長5公尺的畫作前合影留念，並與米勒、台開集團董事長邱復生等人在IloveHL（花蓮）卡片簽署加入志工天使行列，一起為花蓮加油。

天使之翼起源於7年前米勒在「天使之城」洛杉磯半夜在街頭牆面偷偷完成，盼傳達人類都是地球的天使信念，沒想到透過IG等社群傳播成熱門景點，吸引名人、網紅前來打卡拍照，像是藝人林俊傑等人也留影引發話題，後來作品更遍及英國、美國澳洲、日本、墨西哥等50多國。

米勒表示，花蓮為天使之翼全球計畫的第60站，5平方公尺的翅膀也是她目前最大的畫作，她笑說，來到花蓮之前她還在思考如何創作，一吸到花蓮乾淨的空氣，讓她得到靈感，決定以綠色代表花蓮沒有受到汙染空氣和善良的人性，每個人都是幸福天使。

台開集團董事長邱復生說，米勒知悉花蓮去年發生強震，決定來台為新天堂樂園創作天使翅膀，打造全台灣第一個公共空間的公益藝術創作，盼藉此為去年花蓮震後重建與災民祈福，也歡迎花蓮民眾與遊客一起來打卡，傳遞愛與自由的正向力量。

(中時 )