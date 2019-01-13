鹽埕北極殿建醮過火出意 廟方慰問傷者

2019年01月13日 18:00 中時 程炳璋

12年建醮一次的台南市南區鹽埕北極殿12日舉辦過火安座儀式，卻發生在炭火上接連跌倒意外，包括主委林國義在內的24人遭燒燙傷送醫治療，雖然傷勢都不嚴重，廟方13日坦承是人為疏失，將全程負責傷者後續醫療善後工作。

鹽埕北極殿供奉玄天上帝，12年舉辦一次建醮科儀，最近送天師遶境才被民眾抱怨一早的鞭炮聲擾民，12日晚間進行過火安座儀式又出意外。

廟方副主委吳泳清表示，過火儀式開始時，拿著法器與劍的人員率先衝過炭火堆，慌忙中法器不慎掉落火堆，情急下想撿回，反而跌倒，造成後方要衝過火陣的人員一連串相撞，造成骨牌式跌跤。

有陣頭人員不堪火堆過熱，哀嚎的放下手中的神轎，從側面逃開，但已有24人遭炭火燙傷，其中16人送醫，連林國義也無法幸免於難，先後陸續送醫，幸好治療後傷勢都不嚴重。

廟方坦承過火跌倒事件是人為疏失，並願意負起善後責任，13日到醫院送水果慰問傷者，承諾會負起醫療賠償責任。

北極殿歷年建醮不曾發生的踏火燙傷意外，12日晚間炭火從晚上8點多燒到9點許，溫度正高，吳永清檢討表示，踏火時間應再延後半小時，等候溫度降低，比較安全，此外每頂神轎也應拉開彼此間距離，避免「撞車」，廟方事後都會緊記教訓，讓12年後的建醮活動不再發生意外。

(中時 )