《巴清》開播遙遙無期！高雲翔涉性侵先被判3億財產遭凍結

《巴清傳》男主角高雲翔涉嫌性侵遭無限期延播，製作公司向法院聲請凍結他名下財產3億元。（圖／翻攝自微博）

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中時電子報
／綜合報導

演出《芈月傳》爆紅的「義渠王」高雲翔去年3月在澳洲拍戲，驚爆夥同製片人王晶性侵另外一位華裔女演員，官司持續至今，今（13）早再爆出他遭北京法院凍結3億台幣財產，甚至連累和妻子一起創辦的北京藝璇經紀公司。

高雲翔繼續受困澳洲，雖然案情有好轉現象，但卻先被大陸法院凍結財產。（圖／翻攝自高雲翔微博）

高雲翔在澳洲捲入性侵案將近1年，他和范冰冰主演的古裝大戲《巴清傳》，因男女主角紛紛出事，導致播出遙遙無期，出資拍攝的唐德影視公司，向法院聲請凍結高雲翔名下財產，包含他自己的與和董璇共同成立的「北京藝璇文化經紀公司」名下約6382.4萬元人民幣（約台幣3億元）。

高雲翔持續否認自己有性侵，但該女不願對質讓全案繼續拖延。（圖／翻攝自高雲翔微博）

據陸媒報導，「北京藝璇文化經紀公司」由高雲翔、董璇共同成立，去年10月時高雲翔讓出股份，並由董璇全資持股，案發前夫婦倆一起在澳洲拍攝的新戲《阿那亞戀情》，也是由唐德影視投資拍攝，因此高雲翔出事，唐德影視預料損失慘重。從大陸裁判文書網中公布的裁定書可知，唐德影視於2018年12月4日向法院請求對高雲翔、北京藝璇名下價值共計6382.4萬元的財產採取保全措施，經北京市第一中級人民法院審查，裁定執行，並於今年1月4日發布裁定書。

(中時電子報)

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