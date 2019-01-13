影》肉圓沒加辣很嚴重？暴怒父酒後痛毆妻兒

2019年01月13日 17:50 中時 吳岳修

肉圓沒加辣很嚴重？暴怒父酒後毆打妻兒。（記者翻拍）

新北市蘆洲區發生一起離譜家暴事件，林姓男子交待兒子買肉圓，疑似疏忽「忘了加辣」，林男強逼兒子吃光肉圓，妻子出面緩頰時引發林男暴怒，一巴掌將兒子摑倒在地，妻子上前制止大喊救命也遭拖出房間，兩人頭臉各有受傷送醫，警方目前已通報列管為高風險家庭，網友看了影片後紛紛怒喊「不配當爸爸」、「趕快離婚心較好」。

這起家暴案疑似發生在12日晚間，家住蘆洲的林姓男子交待12歲兒子買肉圓回家，兒子疑因「忘了加辣」，引發林男不滿，生氣強逼兒子把肉圓全部吃光，林妻見狀上前緩頰，「他已經吃到很撐了，不要再逼他吃了」。

影片中林男滿臉通紅疑似喝了不少酒，手中還握著喝到一半的啤酒瓶，不斷表示「為什麼沒加辣呢？」妻子雖然一再解釋「想吃辣再加好了」，但林男仍是鬼打牆重複表示「所以呢？然後呢？」、「為什麼沒有辣呢？」

妻子試圖表示「可能是老闆沒加到辣」時，林男突然暴怒抓住兒子衣領，狂怒大喊「所以是老闆的錯嗎？」兒子嚇得雙手合十，語帶驚恐向林男解釋「我真的有跟老闆說要加辣」，林男瞬間抓狂直指兒子說謊，隨後一巴掌朝兒子臉頰打下，將早已嚇呆的兒子打趴在地，妻子試圖阻止也被強拖出房間。

妻子與兒子隨後被送往台北市新北醫院治療，林妻頭部與肩膀紅腫瘀傷、兒子右臉頰血腫及左耳右手擦傷，警方目前已將全案通報兒少保護及高風險家庭列管，林妻對於家暴及傷害部分暫不提告。

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(中時 )