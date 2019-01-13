台南市防火宣導 消防隊沈宥延鬼門關救兩命獲表揚

台南市消防局第一救災救護大隊13日在後壁烏樹林舉辦擴大防火宣導，因為豬年即將到來，還請來豬八戒代言，列出防災16戒／誡提醒民眾注意。（莊曜聰攝）

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新營專救隊員沈宥延（右二）與死神拔河，去年2次將車禍OHCA病患救回，獲得表揚。（莊曜聰攝）
現場民眾學習CPR技巧。(莊曜聰攝)

台南市消防局第一大隊擴大防火宣導13日在後壁烏樹林登場，吸引上千民眾參與，因豬年即將到來，大隊同仁也巧扮豬八戒作為宣導大使，滿場飛奔提醒民眾注意「防災16戒／誡」，非常俏皮，活動中擔任新營義消分隊團長的建設公司負責人陳志宏也捐款5萬元表彰有功警消，新營專救隊員沈宥延去年執行車禍救災勤務，3個月內2度與死神拔河，將失去生命跡象的病患救回，相當不簡單。

33歲的沈有延從事警消工作13年，目前是新營分隊專救隊員，他擁有EMT-P高級救護技術員證照，經過嚴格訓練並有嫻熟技巧，去年下旬出動2次勤務，患者都是OHCA（到院前心肺功能停止），經過現場搶救恢復生命跡象，最後都救回一命，其中一次他利用身材纖細的體型優勢，鑽進扭曲車頭急救，把握黃金時間。

第一大隊隊長丁春能說，今年恰逢豬年，除了以豬八戒做為代言宣傳大使外，還設計了8戒、8誡口號，提醒民眾要注意電線老舊、不要隨意玩火、瓦斯倒放、通風不良等狀況，要記得安裝住宅警報器、鐵窗預留逃生口、危險水域別戲水等。

宣導活動13日一早就在後壁烏樹林休閒園區登場，第一大隊規畫消防著色、體驗集章、趣味競賽小遊戲等，還有摸彩券抽獎，親子攜家帶眷玩得不亦樂乎。

(中時 )

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