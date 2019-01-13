自掏腰包拍MV接連出事 白冰冰：花不花錢大家都在看

白冰冰代言高雄惹爭議讓她感到很無奈。

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白冰冰擔任高雄市1月份觀光代言人後風波不斷，自砸50萬元拍攝《來去高雄》MV，才爆出引用已故導演齊柏林《飛閱高雄》影片的爭議，今（13日）又爆出影片中出現韓國網紅「台北歐爸」多年前的影片，在未諮詢本人情況下便使用該影片，讓該網紅無奈在臉書發文：「我是短片上吃東西的韓國男人，是因韓國瑜的人氣嗎？幾年前拍的影片還在被用！」新聞爆出後，白冰冰也回應：「影片是高雄市府的資產，東西沒有不好，好的影片才會被拿出來用重新剪接，任何人拍片，或是當了model，不管怎樣合約就是在市政府。」

白冰冰無奈感嘆，這次拍片美意一直被曲解，自掏腰包拍MV還要被「說三道四」，前天製作公司才去跟她請款，沒想到又有韓國網紅跳出來，批她使用影片沒告知，讓她忍不住說：「大家不能用祝福的態度看待做事的人？若是都要搞分化對立，台灣不會進步」。

她也說，自己出道以來拍過很多電影，也唱過很多歌，當年唱紅〈阿娜答〉這首歌，「後來無論誰有使用，版權都是屬於唱片公司，也不會屬於我的」，至於韓國網紅5年前與高雄市政府拍的影片，她也說：「除非當初他們有簽但書，否則哪有市府要授權給他人重製使用還不能用，絕沒那回事！」

這回代言高雄拍攝《來去高雄》宣傳影片，雖接連惹出影片重製使用的風波，但影片上傳You Tube才3天就創下65萬人次觀看，韓國網紅的影片也突破55萬人次觀看，對此她驕傲說：「不管花錢不花錢，喜歡或不喜歡，反正大家就是看了，若因此可幫人發揚光大，也是很開心的事。」

(中時 )

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