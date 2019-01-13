蘇內閣明天上任潘文忠回鍋教育部長

2019年01月13日 17:45 中時 郭建伸

準行政院長蘇貞昌敲定內閣人事名單，蘇內閣的準秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今下午舉行記者會公布完整的內閣名單，外界關注的文化部長一職，最後鄭麗君點頭接受慰留，而勞動部長許銘春都確定留任。至於原本傳出轉任教育部長的陳良基，則續任科技部長，教育部長則由潘文忠回鍋。

此外，前立委陳其邁將接任政院副院長、台中市前市長林佳龍則接任交通部長，農委會代理主委陳吉仲真除，環保署長則由張子敬升任；交通部政務次長由台中市前建設局長黃玉霖接任、農委會政務副主委由前漁業署長陳添壽接任，勞部部政次由學者劉士豪接任。

故宮院長及海洋委員會主委則呈現「待選任」，尚無新任閣員。Kolas表示，部分閣員難以在這一兩天內確認，將先由副主委、副院長先佔代。

這次蘇內閣員大多數是「賴歸蘇隨」，多數閣員、政委皆獲留任，包含副秘書長何佩珊、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津、財政部長陸委會主委陳明通、國發會主委陳美伶、法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中。

原民會主委夷將．拔路兒、工程會主委吳澤成都獲留任，政委唐鳳、林萬億、張景森也都留任，主計長朱澤民、人事長施能傑、原能會主委謝曉星、僑委會主委吳新興、退輔會主委邱國正留任，原經濟部次長龔明鑫則轉任政委。

(中時 )