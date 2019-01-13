蘇內閣明天上任潘文忠回鍋教育部長

教育部長由潘文忠回鍋。(中時資料照片)

友善列印
中時

準行政院長蘇貞昌敲定內閣人事名單，蘇內閣的準秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今下午舉行記者會公布完整的內閣名單，外界關注的文化部長一職，最後鄭麗君點頭接受慰留，而勞動部長許銘春都確定留任。至於原本傳出轉任教育部長的陳良基，則續任科技部長，教育部長則由潘文忠回鍋。

此外，前立委陳其邁將接任政院副院長、台中市前市長林佳龍則接任交通部長，農委會代理主委陳吉仲真除，環保署長則由張子敬升任；交通部政務次長由台中市前建設局長黃玉霖接任、農委會政務副主委由前漁業署長陳添壽接任，勞部部政次由學者劉士豪接任。

故宮院長及海洋委員會主委則呈現「待選任」，尚無新任閣員。Kolas表示，部分閣員難以在這一兩天內確認，將先由副主委、副院長先佔代。

這次蘇內閣員大多數是「賴歸蘇隨」，多數閣員、政委皆獲留任，包含副秘書長何佩珊、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津、財政部長陸委會主委陳明通、國發會主委陳美伶、法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中。

原民會主委夷將．拔路兒、工程會主委吳澤成都獲留任，政委唐鳳、林萬億、張景森也都留任，主計長朱澤民、人事長施能傑、原能會主委謝曉星、僑委會主委吳新興、退輔會主委邱國正留任，原經濟部次長龔明鑫則轉任政委。

(中時 )

中市送暖 盧秀燕等人發放愛心物… 力拚高市愛情產業鏈 瓊瑤擔任無…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。