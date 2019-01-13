家扶少年「展大人」 洗腳、奉茶、辦桌孝敬長輩

參與北台南家扶少年展力計畫的37位孩子，13日在學甲鼎農村辦活動，替自家長輩洗腳、按摩，還親自下廚做料理，感謝親恩，場面溫馨。（莊曜聰攝）

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少年們辦活動感謝親恩，親人深受感動，落下淚來。（莊曜聰攝）
少年們大秀廚藝，親自下廚做料理，讓長輩們非常感動，直說孩子們長大了。（莊曜聰攝）

北台南家扶自2014年7月起開辦少年展力計畫，4年多來逾百位青少年結業，從懵懂少年變成開朗自立的孩子，讓家人好放心，今年參與展力計畫的37位青少年13日合力在學甲鼎農村舉辦活動，邀自家長輩參與，替他們洗腳、按摩，還親自下廚做料理，感謝親恩，場面溫馨感人，阿嬤握著孫兒的手笑中帶淚，直說「今年好過了！」。

北台南家扶針對就讀國、高中的青少年，開辦少年展力計畫，透過各種不同主題，訓練青少年們與他人溝通及團隊合作的能力，並藉由組隊挑戰各項指定任務，包括總鋪師訓練、雲嘉七連峰縱走，培養出青少年正面積極態度。

年節將至，家扶少年想報答親恩，眾人一起籌備這場「少年真情告白辦桌孝親」活動，要讓隔代教養的阿公、阿嬤及辛苦的單親爸媽驚喜，先是用團康活動炒熱氣氛，再讓出席的長輩戴上眼罩，由孩子們牽到定點坐下，其實是要為他們打水洗腳，又搥背按摩，長輩們又驚又喜，不禁落下欣喜的眼淚，都說「孩子長大了！」

想到一路成長的辛苦，少年與家屬真情擁抱，場面動人，令在場者深深感動，接下來就是少年們大秀廚藝的時候，包括菜單設計、食材選購、料理實作都難不倒他們，好菜陸續上桌，大家也開心享用一道道充滿感情的料理。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，這些青少年在參加少年展力計畫前，有個性內向不擅與人溝通的，也有調皮搗蛋、或者「耍酷」跟家人有距離的，但經過社工人員搭配課程協助後，真的有「脫胎換骨」的感覺，也才感受到「家的味道」始終是孩子最渴望的。

(中時 )

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