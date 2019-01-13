澳網》雙打籤表公布 「雙詹」、謝淑薇列種子

詹詠然(左)、詹皓晴(右)搭配的女雙，在今年澳網排第7種子。(資料照/詹詠然提供)

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中時電子報
／綜合報導

2019澳洲網球公開賽明天點燃戰火，今天大會公布男、女雙籤表，台灣共有5位女將出征，其中詹詠然/詹皓晴姐妹檔，和謝淑薇/美國史蓓爾絲（Abigail Spears）兩組人馬，分居大會第7、第8種子。

詹家姐妹甫於澳洲荷巴特網球賽摘下女雙冠軍，這是詹詠然個人生涯第30冠，她表示，在2019年第二周就贏來第一座年度冠軍，並且能夠克服荷巴特當地海風、氣候溫差的挑戰摘下冠軍，對自己是種肯定。

詹詠然曾在2007和2015年獲得澳網女雙亞軍，今年是她繼2013、2016及2017年後，第四度和妹妹詹皓晴於澳網合體出擊，姐妹倆過去澳網最佳成績是2016年的8強，本屆女雙首輪對手是地主組合佩伊絲（Ellen Perez）/羅迪歐諾娃（Arina Rodionova）。

謝淑薇今年靠著世界排名，順利排進澳網女單種子，雙打她的世界排名也夠，和搭檔史蓓爾絲第一輪要碰上美國佩拉（Bernarda Pera）/瑞典皮特森（Rebecca Peterson）。

另一組台將組合張凱貞/徐竫雯，是靠著去年底在澳網亞大區外卡賽奪下冠軍，拿到一張女雙外卡，這是「網球精靈」張凱貞繼2013年後再度問鼎澳網女雙，也是徐竫雯生涯澳網初體驗，首戰對手是雙打世界排名都在百名內的美國組合克莉絲蒂（Kaitlyn Christian）/穆罕默德（Asia Muhammad）。

(中時電子報)

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