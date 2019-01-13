2020總統、立委選舉人選 吳敦義：還早 尚未決定

2019年01月13日 17:57 中時 廖素慧

國民黨主席吳敦義出席嘉義市感恩茶會，市長黃敏惠（左三）與重要黨幹部參加。（廖素慧攝）

國民黨主席吳敦義（前排右一）、市長黃敏惠（前排右二）與重要黨幹部感恩黨員團結勝選。（廖素慧攝）

國民黨主席吳敦義13日到嘉義市辦感恩茶會，針對2020總統、立委大選的人選，他說「還早」，初選機制還未決定，品德、操守、政績及團隊都列入評估，九合一選舉國民黨雖然取得15個縣市執政權，但選民只是「比較不討厭國民黨」。

九合一選舉國民黨取得大多數地方執政權，對2020大選如何布局，吳敦義說，還早，目前連初選機制都還未定，正在廣泛深入了解各縣市狀況，國民黨現在有15個黨籍執政的縣市首長，要步步為營，考量用什麼機制產生總統及立委人選。

吳敦義說，考量的重點不外乎品德、操守、政績及參選人的團隊，目前還早，適當時間會公布作業程序，此次九合一選舉提名的都是優秀的人選。至於他何時宣布參選2020總統，他遲疑地說「未定」。

吳敦義說，九合一選舉是選民比較不討厭國民黨的選擇，是民眾期待國民黨成為拚和平、經濟及社會和諧公正的一股力量，國民黨要為人民建立4大支柱，重建廉能效率的政府、拚經濟讓人民過好日子、推動幸福家庭以促使蔡英文政府改革國中小擁同教育課綱、「九二共識、一中各表」是兩岸和平發展雙方互惠的基石。

(中時 )