軍艦不足怎麼辦？美國海軍研究商船裝飛彈

2019年01月13日 17:59 中時電子報 江飛宇

美國海軍希望軍艦數量達到355艘，但是造艦成本高昂，使得這個目標很遙遠。海軍內部一篇論文認為，也許可以將商船裝上飛彈發射井，就能達到商船武裝化的效果。他認為一艘驅逐艦的建造成本，就可以改裝15~20艘商船，而這15~20艘的商船總載彈量將達到450~600枚飛彈，比一艘驅逐艦90枚飛彈要來的大的多。

美國海軍研究所(US Naval Institute)刊登一篇由羅賓森．哈利斯(Robinson Harris)等人共筆的論文「商船飛彈化的優勢」(Converting merchant ships missile ships win)指出，「355艘軍艦是一個遙遠的目標」，近年來美國海軍的實際規模在270至290艘之間波動，為了達到355艘， 2019年的海軍造艦計劃最終提出了12艘航空母艦、12艘戰略飛彈潛艦、66艘攻擊潛艦、104名大型水面艦艇、52名小型水面艦、38艘兩棲作戰艦和71艘輔助支援船。

但如此龐大的規模，預算根本就編不出來。美國國會預算辦公室（CBO）直接指出「在未來30年內，都無法達到355艘軍艦的目標」。

MK41垂直發射器與魚叉飛彈發射器，都可以安裝到商船上，至於導引再由其他軍艦來進行。(圖/美國海軍)

因此或許可以換個方向思考，將商船安裝武器那又如何? 現代的作戰武器大多數是飛彈，軍艦的戰鬥力指標往往是計算飛彈發射器的數量的，比如同樣是神盾軍艦，提康德羅加級(Ticonderoga-class )的MK41垂直發射井(VLS)達到120座，比伯克級(Arleigh Burke class)的96座來的多，因此提級的戰力也被認為比較強。

論文認為，雙殼油輪和貨櫃船是不錯的改裝對象，因為它們很大，不會造成重心問題。假如把安裝除了艦載巡航導彈之外，任何一種類型都可以容納 戰術彈道導彈。如果將垂直發射井，設計成模組化貨櫃的型式，將貨櫃船改造成飛彈艦將會更容易，而且成本更低。即使這些船沒有射控系統也無妨，射控與導引交給其他軍艦來處理即可。

再來就是成本問題，論文認為，一艘貨櫃船的單價則是2500美元到5000萬美元之間，即使最貴的5000萬美元，也比一艘伯克級15億美元便宜的多。安裝上MK41飛彈發射井的改裝費用，了不起也算5千萬美元，合計也就一億美元，仍然相當便宜，也就是說一艘伯克級的成本，可以至少改出15艘以上的飛彈商船。

不過也有不同意見，大眾機械(popular mechanics)的溝上凱爾(Kyle Mizokami)認為，軍艦之所以高價，是因為它的工藝標準很高，因為軍艦很重視遭到打擊後的存活度，包括水密、抗擊與防火。民用船舶就標準就不太嚴格了，所以一但遭到攻擊，可能會死傷慘重。2016年，阿聯的高速三體船史威夫特號(Swift)被葉門胡塞組織攻擊，因為該艦是鋁合金的民用船改裝，損傷相當嚴重，內部也沒有限制損害擴散的設計。此外，商用船也比軍艦慢，這會拖累艦隊的巡航速度，限制其應對情況的能力。

在福克蘭戰爭，改裝成臨時航空母艦的貨櫃船大西洋運輸者號。(圖/網路)

儘管如此，以民用船改裝成軍艦，在歷史上有許多的前例。在二戰時期，光是美國海軍，就有19艘民用船改成航空母艦，比如第一艘航空母艦藍利號(USS Langley CV-1)就是由運煤船木星號(Jupiter)所改。而在1983年的福克蘭島海戰，英國皇家海軍徵調了大型貨櫃船大西洋運輸者號(SS Atlantic Conveyor)，擔任臨時的航空母艦來用。

(中時電子報)