《中時晚間快報》蘇內閣底定 潘文忠回鍋教長

2019年01月13日 17:56 中時電子報 綜合報導

◎蘇內閣底定 潘文忠回鍋教長

準行政院長蘇貞昌敲定內閣人事名單，蘇內閣的準祕書長李孟諺今下午舉行記者會公布完整的內閣名單，外界關注的文化部長一職，最後鄭麗君點頭接受慰留，而勞動部長許銘春、政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）都確定留任，至於科技部長則由陳良基留任，教長由潘文忠回鍋。

◎ 連假返鄉車票一票難求 鐵道學會提三大點建議

台鐵上周陸續開賣春節疏運期間東、西部幹線的車票，其中東部幹線部分開賣第一分鐘，就湧入19萬人搶票，反觀西部幹線第一分鐘僅賣出6.7萬張票。對此鐵道學會指出，台鐵應就三大點作改變，包括以數據理解旅客行為調整策略、以傾斜式搭配區間快的組合提供民眾站票選擇、改善調度效率。

◎ 陸「以退為進」 美可望在貿易戰中勝出

陸美貿易戰處於暫時休兵期。而哈佛大學教授、美國防部前特別顧問格雷厄姆‧艾利森驚爆，他基於最近訪問北京時跟大陸領導人習近平團隊的關鍵人物交談後得出一結論，即兩國貿易戰不久將會結束，而習近平將讓美國總統川普宣布美國大獲全勝。

◎蔡依林鳴槍開跑笑到臉酸 見面會粉絲不滿喊太少

蔡依林（Jolin）13日擔任「2019渣打臺北公益馬拉松」代言人，擔任鳴槍手為跑者加油，人氣很旺的她在現場鳴槍後，有許多民眾特地來與她握手、拍照，她也一一向大家打招呼，相當親切，她表示小時候是田徑隊，在起跑線就會很緊張，聽見鳴槍聲就會很敏感，「現在不是參賽者，比較輕鬆。」

(中時電子報)