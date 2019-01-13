許銘春留任學者憂「小圈圈用人」、無心勞動政策

勞動部長許銘春獲留任。（資料照，游昇俯攝）

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勞動部長許銘春今（13）日上午獲准閣揆蘇貞昌徵詢，同意留任。勞團認為，剩下一年多的任期，勞動部應加速推動「最低工資法」及「職災保險法」立法，以落實勞動權益保障。但學者卻指出，許銘春過去對勞動政策沒有積極的想法，急迫的勞權問題如新興的零工經濟，仍未見有所因應，質疑此項任命仍是「小圈圈用人」。

許銘春表示，今日上午蘇揆才向她徵詢，勉勵她一起繼續為勞工服務，故同意留任。但對於新任期政策重點為何，許銘春僅說，「重要議題我們改天再聊。」

台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯指出，許銘春作為蔡政府第三任勞動部長，在僅剩的一年多時間，應盡速推動完成最低工資法及職災保險法立法，以保障勞工權益，實踐蔡總統當初的競選承諾。他指出，未來資方及財經部會仍可能提出鬆綁勞動法規的意見，勞動部應該「挺住」，好好落實相關勞動法規。

文化大學勞工關係學系教授李健鴻則表示，許銘春去年上任是要處理前兩任部長所留下的「一例一休」問題，或許新閣揆蘇貞昌認為處理得不錯，但過去一年，他看不出許銘春對勞動權益有更積極的想法及做法。

李健鴻指出，近兩年藉由數位平台從事零工經濟的勞動人口快速上升，粗估已將近10萬人，但他們的勞動處境比派遣勞工還糟，數位化引發的勞動問題，不僅是AI人工智慧可能使失業率增高，零工經濟不受保障的問題顯得更為迫切，歐美各國已展開討論，但我們的決策者似乎還不了解問題的嚴重性。

許銘春過去曾擔任高雄市的新聞處長、法制局長及副市長，因受高雄前市長陳菊器重，去年內閣改組有機會上台，此番獲得留任，政治大學勞工所教授劉梅君直言，部會首長應有相關領域經歷為佳，否則如何做下牽涉台灣上千萬勞動者福祉的決定，台灣不會沒有人才，但「小圈圈用人」似乎是這幾年常見的問題。

(中時 )

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