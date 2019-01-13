影》3萬人跑渣打馬 年紀最大93歲

2019年01月13日 18:23 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

曾擔任視障陪跑員的蘇志濱，本次賽事以2小時39分20秒摘下台灣男子排名冠軍。(中華民國路跑協會提供)

2019渣打台北公益馬拉松今天上午6點在總統府前揭開序幕，終點及3公里各組別都設置在大佳河濱公園，這項邁入第6屆的知名路跑賽，今年共有來自54個國家地區、近3萬名跑者參與，年紀最長的跑者高齡93歲，素人長跑好手、有「最強消防員跑者」之稱的蘇志濱，以2小時39分20帶走國內男子組第一名。

今天天氣沒有像去年那樣陰雨綿綿，而是涼爽宜人，加上微微的陽光，是相當適合跑步的狀態，國內男子組冠軍蘇志濱指出，今天天氣沒有像上個月台北馬拉松比賽日那樣多逆風，也比較少上橋路段，整體路線跑起來順暢，不過他連續三周參加路跑，到了今天身體已經有點疲勞，因此後半段速度下降，讓他無法達成賽前定下的2小時37分完賽目標。

陳宇璿。(李弘斌攝)

兩位國內女子長跑好手張芷瑄、陳宇璿也報名參賽，兩人以賽代訓，透過13公里組小試身手，陳宇璿賽後表示，前些日子身體有些不適，台北馬拉松完賽後短暫休息一陣子，希望藉由渣打馬幫助恢復體能。

肯亞選手奇歐科以2小時22分49秒成績摘下2019渣打台北公益馬拉松全馬男子組冠軍。(中華民國路跑協會提供)

本屆全馬男子組冠軍為肯亞籍的奇歐科（Nzyoki Francis Kioko），成績是2小時22分49秒 ，全馬女子組則由台灣選手蔡昀軒以2小時58分18秒摘下后冠；半馬男子組由台灣選手周庭印留下冠軍，時間1小時09分13秒，他認為自己剛開始表現沒有很好，希望調整好步伐後有機會能代表台灣參加奧運比賽。

半馬女子冠軍則由也是地主選手，由傅淑萍以1小時19分31秒摘冠；另外今年新增13公里揪團挑戰組，由『遠征旅跑』八名跑者以6小時30分14秒加總成績獲得排名冠軍，下個月將一起前往「2019渣打香港馬拉松」，再挑戰半程馬拉松。

「渣打臺北公益馬拉松」透過安排視障組賽事，傳達關懷台灣視障朋友的理念，也關心環保，包括賽道上別有用心的將過往前導裁判所騎乘的化油機車，改騎乘大會指定唯一電動機車品牌合作的Gogoro，賽事僅接受網路報名，並將大會紀錄冊及成績證明電子化，減去不必要的印刷品浪費。

賽道補給站設置服務的自助專區，提供自備水杯的跑者使用，完賽區替跑者準備的大毛巾不使用包裝塑膠袋，紀念側背包也採可重複使用材質，從各環節減少一次性使用所產生的垃圾，共同減輕環境的負擔，盼喚醒眾跑者民眾的環保意識，一起愛護地球。

(中時電子報)