北市公車闖紅燈倍增 景福門圓環違規案件最多

2019年01月13日 19:29 中時 林縉明

台北市近年公車司機闖紅燈與紅燈右轉違規案件倍增，北市公運處統計，去年違規案件增加到462件，是前年的1.7倍，其中，大都會客運司機違規130件最多，違規熱點則是景福門圓環，公車通勤族安全備受威脅。對此，公運處表示，為落實客運業者對其駕駛管理，未來駕駛違規將納入評鑑項目考核。

大台北地區每天有上百萬名公車通勤族，其安全交付在公車駕駛手中，但公運處統計發現，公車司機闖紅燈與紅燈右轉違規案件逐年上升，2016年111件、2017年169件，去年1至11月高達462件，激增1.7倍，公車駕駛違規情況嚴重。

北市聯營公車客運業者公14家，總計約有3500輛公車，去年公車駕駛闖紅燈件數前三名分別為大都會客運130件、首都客運65件、三重客運70件；違規最多的路段為景福門圓環共5件，其他違規熱點包括八德路4段與中坡北路口、中正區忠孝西路與館前路口等處。

對此，大都會客運總經理李建文表示，公車涉及公共安全，絕對不允許闖紅燈，會加強同仁建立正確駕駛觀念外，若闖紅燈會記大過一次，並納入愛心考核，對該名司機進行明訪、暗訪稽查，若累積三大過就開除。

針對公車闖紅燈案件漸增，公運處指出，為落實客運業者對駕駛管理，未來駕駛違規將納入年度評鑑項目；此外，在客運每百萬公里考核項目中，成績排名較落後業者，將比對前一年分數，退步就開罰，希望透過制度讓業者能有警惕。

對於所屬公司駕駛違規案件最多，卻屢屢獲得優等公車業者評鑑遭質疑，李建文說，評鑑項目很多，每年會依照評鑑分數擬定改善計畫，若主管單位要把闖紅燈納入評鑑扣分項目，這部分沒意見。

(中時 )