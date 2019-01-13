蘇貞昌組閣現執行力 5閣員3政務副手皆換手

2019年01月13日 18:29 工商 呂雪彗

行政院長蘇貞昌利用用短短3天完成內閣改組，準祕書長李孟諺與發言人谷辣斯召開記者會，公布組閣名單。除行政院三長外，計有5位閣員、3位政務副首長均更換新面孔，蘇內閣定位是「接地氣、會做事」的內閣。

谷辣斯表示，為讓新內閣立即上手，蘇院長肯定幾位經濟首長表現，強力爭取財經首長留任與部分閣員留任，邀請有民代經驗、政務經驗的中生代的閣員擔任首長，以利接地氣。他說，由於組閣時間相對短，蘇貞昌展現意志力、執行力、體力、腦力、智力，但也不輕率，以最謹慎的態度徵詢閣員。昨天為止，只剩海洋事務委員會、故宮院長兩位待選任。

在名單中，除了蘇貞昌、新任副院長陳其邁及新任秘書長李孟諺等政院三長外，新任的閣員包括交通部長林佳龍、新任教育部長由前教育部長潘文忠回鍋、新任環保署長由副署長張子敬升任、新任農委會主委由副主委陳吉仲升任。還有新任政務委員由經濟次長龔明鑫轉任。

另公布3位政務副首長名單，包括交通部政次由前台中市府建設局長黃玉霖出任、農委會政務副主委由漁業署長陳添壽出任；勞動部政次由銘傳法律系教授劉士豪出任。

至科技部長陳良基原本有意轉任教長，後來又峰迴路轉，李孟諺表示，原來蘇院長考量他在科技部表現傑出，且曾任教育部次長，考慮請他回任教育部。但發布後，科技界人士均希望他留下來科技界覺得部長換的太頻繁，希望陳留任科技部，且陳良基推動很多三奈米、五奈米、華邦電及力晶等重大投資計畫，陳良基有簽保證書，要協助其解決相關水電土地環評課題，因此最後決定留在科技部，也符合科技界希望陳部長繼續效力的期待。

(工商 )