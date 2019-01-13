國產柑橘農藥殘留風險低 中市農業局籲消費者安心選購

2019年01月13日 19:29 中時 陳世宗

台中市政府農業局籲消費者安心選購。（陳世宗翻攝）

每年柑橘產季，常會出現是否有柑橘殘留藥劑疑慮！台中市政府農業局表示，柑橘類屬於耐儲運水果，只要果實外表無傷口且貯存環境良好，保存期限可長達3至4星期；使用於柑橘的2種防腐劑都是衛福部核准使用的食品添加物，訂有食品範圍及限量標準，請消費者放心。

農業局說明，柑橘類水果耐貯存，合法使用藥劑可減少貯藏性病害發生。柑橘類水果在田間採收時，因尚未完全成熟，可使用核准的農藥進行保護措施，避免在貯存冷藏後熟期間腐敗，或青黴菌危害造成果實腐爛。

柑橘保鮮所需使用的2種防腐劑，都是衛福部核准使用的第一類防腐劑，在柑橘類上市後，其中一防腐劑「對羥苯甲酸異丁酯」可使用於其外皮，限量標準為0.012g／kg以下；另一防腐劑「聯苯」則限用於柑橘外敷的紙張，限量標準為0.07g／kg以下。

農業局指出，農糧署每年落實農民安全用藥輔導工作，指導農民正確用藥維護消費安全；每年也監測田間及集貨場農作物農藥殘留，確保農產品上市前衛生安全；107年抽驗柑橘553件，合格率高達97.1％。

農業局長蔡精強呼籲，國產柑橘品質優良且農藥殘留風險低，請安心購買食用；建議食用前可用清水適度清洗，除可清除表面不潔處，也可降低藥劑殘留的疑慮。

(中時 )