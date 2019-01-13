嘉義市40對新人集團結婚 班對、打火情侶變夫妻

2019年01月13日 19:30 中時 廖素慧

新人廖士瑩及張雨平帶著定情紀念物熊寶貝一起親親。（廖素慧攝）

嘉義市城隍廟致贈金鏟子，祝福市民集團結婚的新人們早生貴子。（廖素慧攝）

新人牽手走紅毯甜蜜進場。（廖素慧攝）

嘉義市政府13日在文化局文化廣場辦理第37屆市民集團結婚，40對新人走紅毯結連理，市長黃敏惠證婚，議長莊豐安主婚，姊妹市新竹市政府民政處長張力可擔任介紹人，市府贈送43吋液晶電視、城隍廟加持金鏟子當賀禮，現場喜氣洋洋，甜蜜又浪漫。

黃敏惠表示，台灣面臨生育率逐年降低，少子化問題不容忽視，希望新人勇敢生孩子，也祝福新人們早生貴子，用愛與包容好好經營婚姻生活，新娘娶入門，孩子生出來，嘉義市有好將來，親朋好友發大財。

新人中有「打火情侶」黃怡碩與陳羿樺，2人都是2014年考取消防特考，受訓同班互相加油打氣，而墜入愛河，陳羿樺目前任職嘉義市政府消防局，黃怡碩服務於台南市政府消防局。

還有一對「老師情侶」廖林賢與許涵琇是高中同班同學，從高中起交往、相戀，愛情長跑17年修成正果。

今年集團結婚，市府贈送43吋液晶電視當賀禮，市議會致贈「精美平底鍋」及「新人精製相片」；新竹市政府贈送「高級實用烤箱」；嘉義郵局為新人製作精美的「個人化郵票」並致贈「高級青花磁碗盤組」及「晶漾玻璃置物罐」。

(中時 )