總爺藝文中心出現積水地下道 原來是裝置藝術

麻豆總爺藝文中心入口處出現一座積水的人地下道入口，引起遊客議論紛紛。（劉秀芬攝）

友善列印
中時
麻豆總爺藝文中心入口處「人行地下道」裝置藝術創作者廖建忠（右三）說明創作理念。（劉秀芬攝）

麻豆總爺藝文中心入口處上月悄悄出現一座積水的人地下道入口，引起遊客議論紛紛，原來這是台南市文化局糖業大地藝術祭作品之一，文化局13日舉辦座談會，讓創作的藝術家廖建忠親自說明創作理念。

畢業於國立藝術學院美術學系的廖建忠，擅長以精細逼真的木工模仿偽裝真實事物，這座名為「人行地下道」的裝置藝術，以木板和鐵管搭建，地下道還積滿泥水、入口拉起「封鎖線」，因為假得太真，一出現果然就引起話題，民眾紛紛詢問這裡怎麼會出現地下道，「這是通往哪裡的地下道？」、「積水會不會長蚊子？」

廖建忠說，當初來麻豆總爺藝文中心探勘時，覺得要過馬路有點危險，因此有了初步構想，藉由快被淘汰的地下道，突顯地方真正的建設需求。作品有趣的地方在於，每個人看了都有不一樣的感受，像是一面鏡子，反映出自己關注的議題。

雖然這是一種介入空間藝術，但也有人說是一種視覺汙染，地下道就位於入口處紅樓前，想拍紅樓全景照，取景很不方便。也有當地民眾反應，總爺園區內藝術品應該與麻豆、糖廠歷史人文有關，地下道實在太突兀。不過也有民眾覺得很新奇，專程來拍照。

文化局文化園區管理科長黃瓊瑩說，麻豆糖業大地藝術祭2月1日展開，將展出53組創作者60組作品，有許多作品都是與當地居民共同創作，地下道只是其中作品之一，未來將陸續舉辦座談會讓民眾與藝術家對談，也希望大家一起來關心、思考、討論與麻豆發展有關的議題。

(中時 )

嘉義市40對新人集團結婚 班對、… 小光點畫廊拍賣身心障礙者畫作 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。