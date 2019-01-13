總爺藝文中心出現積水地下道 原來是裝置藝術

2019年01月13日 19:47 中時 劉秀芬

麻豆總爺藝文中心入口處「人行地下道」裝置藝術創作者廖建忠（右三）說明創作理念。（劉秀芬攝）

麻豆總爺藝文中心入口處上月悄悄出現一座積水的人地下道入口，引起遊客議論紛紛，原來這是台南市文化局糖業大地藝術祭作品之一，文化局13日舉辦座談會，讓創作的藝術家廖建忠親自說明創作理念。

畢業於國立藝術學院美術學系的廖建忠，擅長以精細逼真的木工模仿偽裝真實事物，這座名為「人行地下道」的裝置藝術，以木板和鐵管搭建，地下道還積滿泥水、入口拉起「封鎖線」，因為假得太真，一出現果然就引起話題，民眾紛紛詢問這裡怎麼會出現地下道，「這是通往哪裡的地下道？」、「積水會不會長蚊子？」

廖建忠說，當初來麻豆總爺藝文中心探勘時，覺得要過馬路有點危險，因此有了初步構想，藉由快被淘汰的地下道，突顯地方真正的建設需求。作品有趣的地方在於，每個人看了都有不一樣的感受，像是一面鏡子，反映出自己關注的議題。

雖然這是一種介入空間藝術，但也有人說是一種視覺汙染，地下道就位於入口處紅樓前，想拍紅樓全景照，取景很不方便。也有當地民眾反應，總爺園區內藝術品應該與麻豆、糖廠歷史人文有關，地下道實在太突兀。不過也有民眾覺得很新奇，專程來拍照。

文化局文化園區管理科長黃瓊瑩說，麻豆糖業大地藝術祭2月1日展開，將展出53組創作者60組作品，有許多作品都是與當地居民共同創作，地下道只是其中作品之一，未來將陸續舉辦座談會讓民眾與藝術家對談，也希望大家一起來關心、思考、討論與麻豆發展有關的議題。

(中時 )