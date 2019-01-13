留任閣員經歷九合一敗選 蘇內閣要謙卑接地氣

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準行政院長蘇貞昌明天即將就任，交接後的蘇內閣將召開第一次的行政院院會，未來首要工作將先解決非洲豬瘟疫情、台灣經濟發展問題這兩項。媒體詢問，雖然蘇貞昌期許閣員能接地氣，但多數留任閣員都經歷去年九合一敗選，該如何改變才會接地氣？李表示，經過選舉後，大家會更謙卑、傾聽民意，在執法跟理想中間，會更了解民眾需求，希望提升未來閣員推動事務能力。

李孟諺說，這次大部分都是留任的閣員，只有5位新任閣員、2位待選任，但有部分次長由中生代接任，象徵培養中生代；經過選舉後，大家會更謙卑、傾聽民意，在執法跟理想中間，會更了解民眾需求，希望提升未來閣員推動事務能力。

李孟諺表示，周一就任後，將召開第一次的蘇內閣行政院院會，周四行政院院會題目，會在上任後馬上處理。李孟諺也說，上任後最重要的兩項工作包含解決非洲豬瘟、檢視台灣經濟發展。

留任的政院發言人Kolas Yotaka表示，這次蘇內閣的核心理念是「立刻上手、能接地氣、強化溝通與拔擢中生代」，徵詢程序以財經首長為先，蘇揆肯定現任首長對經濟成長表現的付出，所以都徵詢他們可以留任；未來每個部會都要跟人民多溝通，且要透過社群網路媒體，讓人民更了解政府施政。

而海洋委員會主委、故宮院長目前仍是待選任，李孟諺說，海委會主委黃煌煇因為身體因素，所以先由副主委暫代，未來會繼續徵詢優秀人選。

至於促轉會、中選會主委名單沒有在這波改組名單內，李孟諺說，這兩個都是獨立機關，並沒有跟著內閣總辭、就任，但行政院很快會定案人事。

由於記者會比原定時間晚了20分鐘，媒體詢問是否是最後時間還在敲定閣員人選？李孟諺說，因為是他新手上路，他想再詳細了解資料，所以才耽擱時間，向媒體致歉。

(中時 )

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