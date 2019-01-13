小光點畫廊拍賣身心障礙者畫作 用藝術活出信心與愛心

2019年01月13日 19:49 中時 張朝欣

「小光點畫廊」賣出口畫家謝美容的油畫「日落」。（張朝欣攝）

雲林縣身障畫家李佳鎂成立「小光點畫廊」做為身心障礙者藝術創作的拍賣平台，除了幫助身心障礙者自力更生，也將拍賣所得的1成捐給罕見疾病基金會，13日在縣文化處舉辦聯展並賣出第1幅畫，好的開始讓創作者們開心不已。

「小光點畫廊」發起人李佳鎂，出生雲林縣西螺鎮，因先天重型海洋性貧血終生需要定期輸血、補充排鐵劑，否則隨時可能因血栓而中風，從小熱愛繪畫的李佳鎂國中便到家扶中心、醫院、學校教導小朋友繪畫，幫助更多身心障礙者了解繪畫帶來的喜悅。

李佳鎂長期與其他身心障礙者以畫會友，發現許多身心障礙者雖然在身體上有所欠缺，但並不喜歡他人投注同情的眼光，或以「公益」框架他們，因此2017年在網路上成立「小光點畫廊」，透過網路幫助身心障礙者拍賣畫作。

「小光點畫廊」12日起至23日在雲林縣文化處舉辦藝術家聯展，13日賣出口畫家謝美容的油畫「日落」，謝美容因頸髓受傷四肢癱瘓，以口繪畫走出生命的困境，對於創作受到賞識非常開心，也希望大家繼續來欣賞、收藏畫廊成員的創作。

李佳鎂表示，「小光點畫廊」目前有來自全台各地30餘名藝術家會員，至今已賣出20餘畫，會員們不定期到各地舉辦畫展代替實體畫廊。本月並成立「小光點教室」，到各地免費教導身心障礙小朋友繪畫，藉由畫筆散播更多的愛心與信心。

(中時 )