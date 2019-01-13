國興斗六飼料廠開幕 張麗善持續招商創造就業機會

2019年01月13日 19:50 中時 張朝欣

國興畜產公司斗六飼料廠13日開幕，縣長張麗善認為除了可以創造就業機會，還可以協助雲林縣推動廚餘轉換飼料養豬，藉以防範非洲豬瘟，未來將持續招商，讓「貨賣得出進，人進得來」，打造更多元的雲林良品。

國興斗六飼料廠13日舉行開幕儀式，雲林縣長張麗善、縣農業處長張鴻猷、立委蘇治芬、蘇震清、周春米以及國興董事長林桂添等人共同剪綵，正式啟用投入飼料生產。

張麗善表示，雲林是農業大縣、台灣糧倉，更是主要畜禽生產區，養豬數約146萬頭占全國26％；有色肉雞約650萬隻佔全國24％；水禽飼養約250萬隻更是全國第一，畜牧產業產值高達320億元，所以動物飼料的需求量也為全國第1，是各家飼料廠主要銷售地區。

張麗善指出，為了防範非洲豬瘟，雲林縣率先全國推動廚餘轉換飼料養豬，國興公司在這個時間點選擇雲林縣設立新式飼料工廠，不僅創造工作機會，飼料亦可就近供應縣內畜產業者，大大節省運輸成本，希望國興公司能提供優惠方案回饋農戶、共創雙贏。

國興公司董事長林桂添表示，公司於1992年成立，主要業務為畜禽及水產完全配合飼料加工，目前有屏東廠與彰濱廠，新開幕的斗六廠採單一生產線，從原料到成品全程無藥物殘留，並通過ISO22000與HACCP認證，不僅為畜牧業提供安全飼料，也為肖費者食安盡一份心力。

(中時 )