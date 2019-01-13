佛光山金光明寺寒冬送暖 大提琴家張正傑共襄盛舉

2019年01月13日 19:33 中時 陳俊雄

金光明寺連續第5年舉辦寒冬送暖活動，依來法師期勉家庭和社會都能和諧。（陳俊雄翻攝）

新北市副市長謝政達和佛光山中華總會長趙怡（右）及慈悲基金會董事長依來法師（左3）、金光明寺住持覺培法師（左2）一起致贈福田金、棉被、福袋給福田戶。（陳俊雄翻攝）

位於三峽的佛光山金光明寺連續5年於農曆春節前舉辦寒冬送暖音樂饗宴活動，結合新北市政府社會局和板橋、土城、三峽、樹林及鶯歌等區公所、里辦公處，邀請近1000福田戶，每戶致贈福田金2000元及棉被、民生用品福袋等，大提琴家張正傑也共襄盛舉前往演出，讓弱勢家庭也能感受到宗教和社會關懷的心意及祝福。

佛光山慈悲基金會董事長依來法師致詞表示，過年可說是華人世界最重要的節日，她以分別代表成功、財富、幸福及和諧四位長者在年前要拜訪一個平凡家庭為例，家中成員各自選擇自己所需要的，但小女兒選擇和諧，結果長者哈哈大笑，最後四個都進門去，依來法師說，不管家庭或社會、國家，唯有和諧才能生財、成功和幸福。

佛光山中華總會長趙怡則藉由臘八粥的故事，述說佛陀希望人們要懂得施捨和感恩，施者代表有慈悲心，受者則要感恩，大家以慈悲心來貢獻社會，就從新北市做起。

新北市副市長謝政達帶領社會局長張錦麗和各區區長、里長、市議員洪佳君、立委蘇巧慧等人，在金光明寺住持覺培法師的祝禱下，和所有參加的福田戶一起點燈祈福，並致贈福田金、福袋、棉被、臘八粥等給與會者。

謝政達表示，佛光山金光明寺本著以「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修淨化人心」為宗旨，成為三峽及新北市在地重要的信仰中心，感恩金光明寺連續5年來舉辦寒冬送暖音樂饗宴活動，不僅充實福田戶的物質生活，也提升他們的心靈生活。

金光明寺還精心安排大提琴家張正傑率領室內弦樂團演奏世界名曲，也包含國內本土樂曲鑼聲若響等，兩位男女高音還合唱卡門和歌劇魅影等經典曲目，覺培法師說，看到許多福田戶沉醉在樂音中，令她非常感動。

社會局長張錦麗表示，新北市實物銀行自100年開辦至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，截至107年12月底止，共媒合超過15億元市值物資，逾250萬人次受益。

(中時 )