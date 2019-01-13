119消防節擴大防火宣導活動

新北市消防局第七救災救護大隊13日在中和四號公園舉辦防火宣導活動，小朋友化身為小小消防員，可挑戰闖關活動。（王揚傑翻攝）

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新北市消防局第七救災救護大隊13日在中和四號公園舉辦防火宣導活動，小朋友化身為小小消防員，可挑戰闖關活動。（王揚傑翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊為強化中、永和地區民眾對各項災害及事故基本概念，13日在中和四號公園舉辦「119消防節擴大防火宣導活動」，現場設有各項趣味關卡，邀請小朋友化身成小小消防員進行闖關，透過闖關活動將防火防災觀念向下扎根。

第七救災救護大隊規畫10站關於消防常識及實際體驗的關卡，包括宣導消防常識的「消防魔術師」、建立正確滅火觀念的「滅火小小兵」、宣導爆竹煙火安全常識的「防爆獵人」及救溺常識及水域安全的「水域守護者」等，讓參與的小朋友能從遊玩中學習到基本的救災知識。

闖關成功即可當場兌換爆米花、車輪餅、咖啡及豐富的消防宣導贈品，吸引許多小朋友踴躍參加。

現場還有中和警分局警用重機展示、婦宣分隊熱舞表演、企業贊助的居家電器安全諮詢、親子免費攝影及慈善團體的推廣蔬食作環保、順手捐發票等活動攤位，氣氛熱絡。

第七救災救護大隊表示，經由多面向進行觀念教育，期能在闖關玩樂之餘，將防火防災教育向下扎根，教導民眾在災害初期即能判斷危災害種類，達到不僅能自救，且能在自身安全的狀況下幫助他人，同時達到降低災害發生，並推廣正確防火防災教育。

(中時 )

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