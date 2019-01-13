吳敦義：藍營候選人要能穩住國家社會4大支柱

2019年01月13日 19:54 旺報 呂佳蓉

國民黨主席吳敦義今日上午出席「台北市三合一選舉感恩茶會」時指出，國民黨的候選人要能穩住國家社會的四大支柱，包括「廉能有效率的政府、繁榮均富的經濟、以幸福家庭為基礎的公義和諧社會，以及以「『一中各表、九二共識』維護兩岸和平穩定發展」。

吳敦義表示，從去年九合一選舉就可以看出黨中央的公正無私，因而選出品德操守都好，有能力而且有機會當選的參選人進而勝選；2020總統大選，國民黨同樣會以最公正的方式，挑選出團隊乾淨，有能力、有政績，忠於國民黨及中華民國的候選人。

針對民進黨可能搭配參選2020年總統大選的人選問題，吳主席表示，民進黨究竟會怎麼配，目前很難揣測，現在還沒有評估的結論。

對於媒體詢問國民黨「黨籍總檢查」，吳敦義澄清表示，「沒有什麼幫助我的問題」，國民黨提名有制度，過去實驗過全民調，可是後來變更由臨時黨代表大會否決，然後重新徵召。也曾經由全體黨員決定，或由黨代表大會決定，也曾有以7成民調，3成黨員投票決定，有各種制度，將來會由登記的候選人協商出公正無私的競賽規則。

吳敦義表示，國民黨去年勝選，當然是民進黨執政無能的原因，但如果選民只是因為討厭民進黨，可以蓋廢票，但卻願意投給國民黨候選人，雖然這不代表選民非常喜愛國民黨，只是比較不討厭國民黨，但也對國民黨抱有期待，期望國民黨重返執政後，能帶領中華民國走向正道。

(旺報 )