台旅會行銷台灣好湯臘八節為暖冬加溫

台旅會啟動「八州赴臺遊」推廣計畫，為暖冬加溫。（台旅會上海辦事處提供）

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旺報
「2018-19台灣好湯-溫泉美食嘉年華in溫州」路演活動在浙江溫州登場。（台旅會上海辦事處提供）

13日正值農曆臘月初八，民間有吃臘八粥的習俗，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會選在臘八節這一天，在浙江溫州舉辦「2018-19台灣好湯-溫泉美食嘉年華in溫州」路演活動，並啟動「八州赴臺遊」推廣計畫，以臺灣的溫泉、小鎮以及暖暖的人情味，為台灣的暖冬再加溫。

台旅會上海辦事處主任蘇宇宏指出，在華東地區開放赴臺自由行的城市中，剛好有八個以「州」為名的城市，包括浙江溫州、杭州、江蘇蘇州、常州、徐州、福建福州、泉州及漳州等，因為「八州」與「八粥」吉利諧音，辦事處邀請各地合作的組團旅行社，包裝臺灣溫泉與小鎮等暖冬旅遊產品，一起在八州的臘八節開賣或啟動送客。

此外，14日將在溫州辦理一場「八州赴臺遊，為暖冬加溫」臺灣旅遊推介會，與業者共同研商開發主題旅遊產品，推廣2019年赴臺遊市場。

本次「台灣好湯」路演活動在溫州萬達廣場舉行，重點在推廣「臺灣10大好湯」關子嶺、新北投、礁溪、知本、谷關、泰安、金山萬里、烏來、瑞穗及寶來不老等溫泉區旅遊，並邀請華航集團華信航空、雲朗觀光、海峽號客輪、溫州國旅、浙江光大及浙江海峽等兩岸業界參展。

蘇宇宏表示，2019年是臺灣的「小鎮漫遊年」，台旅會日前選出40個「經典、客庄及慢城小鎮，入選的臺灣小鎮擁有最美麗樸實的風情，且各具不同特色，歡迎陸客前往體驗臺灣小鎮美景與人情味。

(旺報 )

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